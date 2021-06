Big Rumble Boxing: Creed Champions ne tire aucun coup de poing le 3 septembre

Annoncé plus tôt dans la semaine pour PlayStation 4, le jeu de sport d’arcade Big Rumble Boxing: Creed Champions a désormais une date de sortie et une bande-annonce. Sorti le 3 septembre, le tie-in présente un certain nombre de visages célèbres de la Rocheux franchise de films, dont Apollo Creed, Clubber Lang et Ivan Drago. Ils ont tous été relookés en dessin animé, mais nous aimons vraiment le style artistique.

« Montez sur le ring et montrez vos talents de boxeur dans une expérience d’arcade à élimination directe, où vous pouvez combattre en tant que 20 personnages emblématiques de l’univers Creed and Rocky », explique le texte de présentation de la vidéo IGN. « Affrontez des adversaires de classe mondiale dans une variété de lieux passionnants, ou défiez vos amis et votre famille dans des matchs en tête-à-tête intenses. » Est-ce que cela ressemble à un KO ? Faites-nous savoir ci-dessous.