“Big Performance – Qui est la star de la star?”: Le nouveau jeu de devinettes sur RTL

Le samedi 12 septembre, l’heure est enfin venue: le nouveau spectacle phare «Big Performance – Qui est la star dans la star?» Débutera à 20h15 sur RTL. Un nouveau plaisir de deviner musical masqué qui se présente sous une apparence de superstar.

«Big Performance – Qui est la star de la star?» À partir du samedi 12 septembre à 20h15, c’est LE spectacle phare de la nouvelle saison sur RTL, animé par Daniel Hartwich. Jennifer Lopez, Mick Jagger, Tom Jones, Elton John, Adele et Prince – c’est là que les plus grandes stars de la musique du monde se réunissent sur une même scène. Mais la grande question est “Qui est la star de la star”?

“The Masked Singer” – mais d’une manière différente

Parce que derrière les chanteurs de renommée mondiale, il y a en fait des célébrités qui sont devenues leurs légendes musicales préférées à l’aide d’un masque d’effets spéciaux élaboré et d’un encadrement professionnel pour les expressions faciales, les gestes, le chant et la danse. Pour quatre spectacles, les stars ravissent le public et un panel de visages proéminents: Michelle Hunziker, Motsi Mabuse et Guido Maria Kretschmer devinent quelle star est derrière quelle légende de la musique. Un peu comme “The Masked Singer” – seulement que les costumes de “Big Performance” ne concernent pas des personnages fantastiques, mais de vraies superstars.

Le jury des célébrités est composé de Kretschmer, Mabuse et Hunziker

Guido Maria Kretschmer promet: «C’est un spectacle merveilleux. Un divertissement parfait! »Motsi Mabuse est« impressionné par la réalité. Il y a des moments ici où j’ai vraiment la chair de poule! »Et Michelle Hunziker attend également avec impatience son nouveau rôle chez RTL – et s’est très bien préparée:« J’ai dû googler 400 noms de célébrités allemandes. Je vais faire très attention à ceci: comment bougent-ils? Pouvez-vous vous donner avec de petits gestes? “

Qui est sous le masque de superstar?

Chaque performance commence par les célébrités qui chantent la lecture. Ce n’est qu’au cours de la chanson que la performance passe au chant en direct. Le jeu de devinettes est encore alimenté par cela et par des films sur les personnes masquées. Dans trois spectacles, quatre célébrités interprètent chacune deux chansons.

Le public et le jury décident ensemble

Le public du studio choisit qui incarne le mieux sa star, le jury décide entre les deux derniers qui en sont éliminés et doivent révéler leur véritable identité. Pour la célébrité qui doit quitter le spectacle, une nouvelle star dans un nouveau maquillage se déplacera dans le prochain spectacle. En finale, trois étoiles se battent pour la victoire.

“Big Performance – Qui est la star de la star?” Promet des transformations sensationnelles, des performances musicales grandioses et de bons conseils pour toute la famille. A partir du samedi 12 septembre, 20h15 sur RTL