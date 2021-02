Big Oil enregistre l’une des pires années jamais enregistrées

Big Oil a enregistré l’une de ses pires années de son histoire en raison de la pandémie de coronavirus qui a poussé ses résultats financiers profondément en territoire négatif.

Plus tôt cette semaine, BP a annoncé une perte nette de 5,7 milliards de dollars pour 2020, invoquant la faiblesse des prix du pétrole et du gaz et la destruction de la demande par la pandémie.

Exxon, pour sa part, a enregistré la plus grosse perte de son histoire moderne, à 20 milliards de dollars, y compris une dépréciation de 19,3 milliards de dollars.

«L’année écoulée a présenté les conditions de marché les plus difficiles qu’Exxon Mobil ait jamais connues», Le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré, cité par le Wall Street Journal.

En effet, les choses ont dû être difficiles pour les plus grandes sociétés pétrolières américaines – des rapports ont émergé plus tôt cette semaine selon lesquels Exxon avait discuté d’une fusion avec son homologue Chevron. Pendant ce temps, tout le monde réduisait les coûts en supprimant les actifs non essentiels et en resserrant les plans de dépenses en capital.

L’industrie de l’énergie a été parmi les plus durement touchées par la pandémie, avec l’immobilier et les services financiers. Cependant, contrairement à d’autres industries, le secteur pétrolier et gazier est également confronté à une pression croissante de la part des régulateurs et des actionnaires pour qu’ils s’engagent davantage en faveur d’un avenir moins carboné.

BP, par exemple, s’est engagé à réduire sa production de pétrole et de gaz de 40% d’ici 2030, et Exxon vient d’annoncer qu’elle mettrait en place une unité Low Carbon Solutions pour commercialiser des plans pour plus de 20 nouvelles opportunités de captage et de séquestration du carbone (CSC) autour de le monde. Toutes les grandes majors pétrolières ont pris des engagements, les européens généralement plus ambitieux que leurs pairs américains.

«Un effondrement de la demande sans précédent a contraint Big Oil à redimensionner ses dividendes et ses fonds propres; entre-temps, les plans de transition énergétique ont été accélérés », a déclaré Christyan Malek, analyste chez JP Morgan, cité par le Wall Street Journal.

D’un autre côté, la demande de pétrole commence à s’améliorer et certains s’attendent à ce qu’elle rebondisse à des niveaux d’avant la pandémie avant la fin de cette année grâce à la vaccination de masse et le retour consécutif – quoique graduel – à un semblant de normale pré-pandémique.

Cet article a été initialement publié sur Oilprice.com

