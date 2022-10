Big Mouth Saison 6 Episode 11 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 6 de Big Mouth. Les fans de cette série sont très excités de découvrir ce qui va se passer ensuite dans le prochain épisode. Pour connaître tous les détails concernant l’épisode 1 de cette saison en cours, de nombreux fans parmi vous effectuent des recherches sur Internet. Pour cette raison, nous sommes là pour vous tous avec un guide séparé.

Dans cet article, nous allons essayer de vous présenter tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 6 de Big Mouth. Ici, nous vous informerons également d’autres informations sur la série, telles que Où la regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution, les spoilers et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous obtiendrez tous vos détails.

Il s’agit d’une sitcom animée américaine pour adultes et cette série a été créée par Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin et Jennifer Flackett. Le premier épisode de cette sitcom est sorti le 29 septembre 2017 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série animée suit un groupe d’adolescents de 7e année, dont les meilleurs amis Nick Birch et Andrew Glouberman, alors qu’ils se frayent un chemin à travers la puberté avec des luttes comme la masturbation et l’excitation sexuelle. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez pleine de scènes amusantes et vous deviendrez plus excité de découvrir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 6 de Big Mouth. Alors sachons-le.

Big Mouth Saison 6 Épisode 11 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de Big Mouth Saison 6 Episode 11. Dans la saison 6, il n’y a que 10 épisodes et tous ces épisodes viennent de sortir le 28 octobre 2022. Si vous n’avez pas regardé ces épisodes, allez-y d’abord. S’il y aura des informations concernant la prochaine saison de cette série, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser Big Mouth?

Si vous êtes vraiment intéressé à regarder cette série, sa plate-forme de streaming officielle est Netflix et, comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme multimédia OTT payante. Vous devrez donc d’abord acheter son abonnement. Beaucoup de gens préfèrent toujours les plateformes en ligne car ici, vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés à tout moment. Si vous allez acheter son abonnement, vous pouvez également diffuser tous les films et séries disponibles sur Netflix.

Liste des acteurs

Voici la liste des personnes qui ont donné leur voix à vos personnages préférés de la série.

Nick Kroll comme Nicholas Arsenio

Maurice le monstre hormonal

John Mulaney comme Andrew Glouberman

Jessi Klein comme Jessi Glaser

Jason Mantzoukas comme Jay Bilzerian

Fred Armisen comme Elliot Birch

Maya Rudolph dans le rôle de Connie la monstre hormonale

Jordan Peele dans le rôle du fantôme de Duke Ellington

Jenny Slate comme Missy Foreman-Greenwald

Andrew Rannells comme Matthew MacDell

Joe Wengert comme Caleb

Richard Kind dans le rôle de Marty Glouberman

Jak Knight comme DeVon

Jon Daly comme Judd Birch

June Diane Raphael comme Devin LeSeven

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 6 de Big Mouth dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Big Mouth Saison 6 Episode 11, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

