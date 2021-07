Big Mouth Saison 6 : Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Il y a deux ans, Netflix a annoncé trois nouvelles saisons pour Big Mouth.

Il s’agit du plus grand renouvellement de l’histoire de Netflix. Cela signifie que Big Mouth n’a pas été annulé. C’est un soulagement! Il est si bien accueilli que la série animée Netflix a reçu des prix Emmy, MTV et d’autres émissions de télévision. C’est actuellement l’une des émissions les plus populaires sur le site de streaming. Ce spectacle est inspiré par le fait que chaque adulte est passé par la puberté. L’émission permet aux téléspectateurs de faire l’expérience de leur vie pré-adulte à travers Big Mouth.

Revenons à la question principale : quand sera diffusée la saison 6 de Big Mouth ?

Date de sortie de la saison 6 de Big Mouth

Nick Kroll, le créateur de la série, a confirmé que la sixième saison serait, mais il n’y a eu aucune mise à jour quant à la date exacte.

La nouvelle saison de Big Mouth a été diffusée fin septembre et début octobre au cours des dernières années. Il est probable qu’il sortira en 2022 (ou 2023 selon les tendances ; il n’y a aucune garantie).

Nous sommes toujours là pour vous informer des dates de sortie de vos émissions préférées.

La situation est telle que la saison 6, le prédécesseur de la saison 5, qui est la cinquième saison de Big Mouth, n’est pas encore disponible, donc les fans doivent tenir leurs chevaux pendant qu’ils attendent le cinquième versement.

Cependant, je ne peux pas reprocher aux fans d’être agités. Netflix est un service de streaming bien connu qui annule les émissions. Ils ont promis la saison 6, mais ils peuvent aussi changer d’avis à tout moment.

La saison 5 de la série devrait sortir en 2021. En raison de la pandémie, la production a été retardée. Bientôt, Netflix publiera des teasers/bande-annonce pour son prochain opus.

Casting de la saison 6 de Big Mouth

Les scénaristes ont introduit de nouveaux personnages dans chacune des 4 saisons. De nouveaux personnages ont naturellement apporté de nouvelles voix.

Netflix n’a pas encore fait d’annonce concernant le casting de la saison 6. Les personnages principaux continueront d’être exprimés par les mêmes acteurs. Des suppositions sur l’identité des nouveaux personnages ? Vous avez raison. Tu as raison.

Vous pouvez entendre les voix de ces acteurs si vous n’avez vu aucune des saisons.

Nick Kroll avait une voix très généreuse. En d’autres termes, il a joué de nombreux personnages. Lotte Janssen, Coach Steve, Rick, Maurice et Rick the Hormone Monster sont quelques-uns des personnages.

John Mulaney, Andrew Glouberman.

Jason Mantzoukas dans le rôle de Jay Bilzerian

Fred Armisen par Elliot Birch

Jordan Peele est le fantôme de Duke Ellington

Ces doubleurs sont tous incroyablement talentueux et ont donné vie aux personnages de Big Mouth.

Il est connu pour ses voix d’invités. De nombreux acteurs célèbres sont apparus dans la série.

Natasha Lyonne était mon apparition préférée jusqu’à présent. Qui était votre invité ?

Parcelle

Big Mouth, un dessin animé pour adultes qui dépeint avec humour les problèmes des adolescents, est bien connu. L’écrivain a créé les dessins animés autour d’expériences réelles afin que vous puissiez vous identifier aux personnages.

Il aborde également la sexualité et la fluidité de genre. C’est pourquoi c’est l’un des dessins animés de nouvelle génération les plus populaires.

Les quatre saisons concernent un groupe d’élèves de septième année. Andrew Glouberman et Nick Birch sont les personnages principaux. Ils traversent tous les deux la puberté en même temps et sont toujours là pour s’entraider. Le spectacle n’est pas exactement humainement. Il y a des monstres hormonaux dans la série. À quelle fréquence les monstres hormonaux apparaissent-ils comme des humains dans la vraie vie ?

Maurice, Connie et Mona sont les maîtres des hormones. Les personnages interagissent avec des objets personnifiés tout au long du spectacle. Par exemple, ils interagiront avec une statue de la liberté, un oreiller capable de parler et une barre Adderall.

Malgré cela, la série ne répond pas aux critères des dessins animés pour enfants. Il y a beaucoup de matériel sexualisé.

Cela peut être une excellente montre pour les adolescents dans la vingtaine. Ils apprendront à accepter leurs problèmes et recevront une éducation sexuelle. C’est aussi un soulagement pour les parents.

Bande-annonce de la saison 6 de Big Mouth

Nous n’avons pas de bande-annonce / teaser pour la saison 5. Il faudra un certain temps avant que nous puissions avoir un aperçu de la saison 6.

Il y a toujours des fans qui font des bandes-annonces pour que vous puissiez toujours en profiter. Il existe également des théories de fans fascinantes, alors assurez-vous de les vérifier.