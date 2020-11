Big Hit Entertainment acquiert KOZ Entertainment de ZICO

Il y aura un nouveau visage rejoignant le Étiquettes à succès bannière, avec ZICOde Divertissement KOZ devenir le nouveau visage.

Selon Divertissement à grand succèsannonce faite aujourd’hui, ils vont acquérir KOZ Entertainment, formé par Bloc BC’est Zico. Actuellement, KOZ Entertainment héberge ZICO et DVWN, qui a été recruté en novembre.

Il s’agit de la troisième acquisition d’agence réalisée par Big Hit Entertainment cette année, suite à l’acquisition des deux Musique source et Pledis Entertainment. Avec l’acquisition de KOZ Entertainment, Big Hit Entertainment cherche à améliorer encore son infrastructure, à la fois en étendant sa propriété intellectuelle d’artiste et en renforçant ses capacités de production musicale avec la production de ZICO.

Les deux PDG de KOZ Entertainment Yoo Seung Hyun et président de Big Hit Entertainment Bang Si Hyuk a commenté l’acquisition.

La philosophie de KOZ et de Big Hit Entertainment est similaire. Nous apprécions nos artistes, notre contenu, et visons à être des innovateurs dans l’industrie de la musique et Big Hit innove du côté du modèle commercial. Nous travaillerons dur pour trouver de nouveaux artistes talentueux et promouvoir au niveau mondial en coopération avec Big Hit.

– Yoo Seung Hyun