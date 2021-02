Big Fish arrive en 4K Ultra HD en mai

L’incroyable film de Tim Burton, Gros poisson, obtient enfin une mise à niveau 4K et arrive au format Ultra HD en mai.

J’adore Gros poisson. Cette combinaison de légèreté sincère et de gestion du chagrin a eu un grand impact sur moi lors de son lancement en 2003. Ajoutez à cela d’excellentes performances et des graphismes époustouflants et c’est facilement l’un de mes films préférés de Tim Burton.

Heureusement, il arrive en UHD sur 4 mai, offrant une chance d’en faire l’expérience dans une gloire 4K:

Tout au long de sa vie, Edward Bloom (Ewan McGregor) a toujours été un homme de grands appétits, d’énormes passions et de grandes histoires. Dans ses dernières années, interprété par Albert Finney, nominé aux Oscars® à cinq reprises (Meilleur acteur dans un second rôle, Erin Brockovich, 2000), il reste un énorme mystère pour son fils, William (Billy Crudup). Maintenant, pour apprendre à connaître le vrai homme, Will commence à reconstituer une image fidèle de son père à partir de flashbacks de ses incroyables aventures dans cette merveille de film. DÉTAILS DU DISQUE ET MATÉRIEL BONUS

DISQUE 4K ULTRA HD

Récemment remasterisé en résolution 4K à partir du négatif de la caméra d’origine, avec HDR10

Tout nouveau son Dolby Atmos + son 5.1 original de théâtre DISQUE BLU-RAY

Fonctionnalité présentée en HD, issue du nouveau maître 4K

Commentaire audio de Tim Burton, modéré par Mark Salisbury

Le voyage du personnage

Edward Bloom dans son ensemble

Amos au cirque

Pères et fils

Le chemin du cinéaste

Tim Burton: conteur

Un monde de conte de fées

Caractéristiques de la créature

Le parcours de l’auteur

Interviews avec les acteurs originaux et dans les coulisses

Œufs de Pâques

Bande-annonce théâtrale

Allez-vous ramasser Gros poisson en 4K en mai?

