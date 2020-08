Big Brother passe à l’action: tous les habitants sont entassés!

24/08/2020 17h31

Les habitants de “Promi Big Brother” ont méconnu les règles de Big Brother à plusieurs reprises et en ressentiront les conséquences.

Qu’est-il arrivé? Les habitants de Märchenwald escaladent le mur du château dimanche dans le spectacle en direct après que Sascha Heyna l’ait choisi pour lui dire au revoir dans le jardin d’agrément. C’était également facile à voir à la télévision – et c’est une violation des règles (voir la vidéo ci-dessous!) Avant que diverses nominations ne soient faites, des discussions ont lieu entre elles – c’est une violation des règles.

La serrure est fermée!

C’est pourquoi Big Brother punit tout le pays des contes de fées ce lundi soir, car il est maintenant temps de dire: Amusez-vous! Le château de conte de fées sera fermé jusqu’à nouvel ordre, tous les résidents doivent se déplacer dans la forêt. Et ce n’est pas tout: pour les neuf résidents, après avoir déménagé dans la forêt des contes de fées, le budget actuel des achats de cinq résidents demeure. Cela signifie: vous n’avez que cinq euros et 30 secondes pour faire du shopping dans le Knusperhäuschen.

Aussi intéressant:

Ikke Hüftgold pourrait être avec Simone

Également dans l’émission: Quelle est la raison pour laquelle Ikke Hüftgold peint un pénis sur son front? Pourquoi Simone Mecky-Ballack est-elle assise dans un costume de grenouille dans la forêt de contes de fées? Pourquoi Mischa Mayer fait-elle des pompes dans l’étang en sous-luxe? Et comment se fait-il que Katy Bähm Ikkes Fiffi glisse? La réponse est: une bouteille de bière vide que vous avez déjà dégustée dans l’arbre à souhaits.

Mais ce n’est pas l’alcool qui crée l’atmosphère exubérante, mais la rotation de la bouteille. “Avec quelle femme voudriez-vous coucher ici?” Katy veut savoir d’Ikke. «Certainement Simone!» Dit Ikke.

Une fois une femme joueuse, toujours une femme joueuse

Et l’ex-joueuse Simone Mecky-Ballack discute à nouveau de l’image des joueuses. «Lors de la Coupe du monde au Brésil, Cathy Hummels avait une chronique féminine. Je ne pensais pas que c’était si bon parce que cela entrait dans ce cliché de joueur-femme. C’est pourquoi j’en ai fait une parodie. »Cela s’est retrouvé sur Facebook à l’insu de Simone. «Puis Cathy a riposté avec une vidéo. Je lui ai parlé, elle en a souri et le problème a été réglé pour nous. »Cependant, l’attaque verbale de Barbara Schöneberger est dans une autre ligue pour Simone:« J’étais simplement réduite à mon apparence et je ne pouvais pas me défendre.

Attention! Aujourd’hui, en direct à 20h15 sur SAT.1 et sur Joyn.

Résidents actuels

Dans la forêt de contes de fées: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack et Katy Bähm

Résidents actuels du château de conte de fées: Kathy Kelly, Emmy Russ, Aaron Königs et Ramin Abtin