«  Big Brother  »: Memphis Garrett affirme qu’il a tenté de «  fuir  » Christmas Abbott pendant le tournage

Il n’y a pas eu de spectacles officiels de Grand frère 22. Mais les fans ont remarqué que Memphis Garrett et Christmas Abbott avaient un lien fort. Garrett a parlé d’essayer de s’enfuir pendant la série.

Memphis Garrett et Christmas Abbott sortent ensemble après « Big Brother »

CONNEXES: Christmas Abbott dit qu’elle a « inversé » sa relation avec Memphis Garrett sur « Big Brother »

Garrett et Abbott étaient dans plusieurs alliances ensemble sur Grand frère 22. La principale alliance était le Comité. Lorsque plus de personnes ont été expulsées, Garrett a fait une autre alliance avec Abbott appelée The Wise Guys.

Garrett a été renvoyé à la maison le premier et on s’est demandé s’il avait une relation amoureuse avec Abbott. C’est parce que les fans qui ont regardé les flux en direct pensaient qu’ils étaient amoureux les uns des autres. Mais ils sortaient tous les deux avec des gens en dehors du jeu.

Garrett a été interrogé sur ses liens avec Abbott après avoir été expulsé. « Donc, Noël et moi avons une excellente relation », a déclaré Garrett à Entertainment Tonight. «Nous sommes très similaires, nous sommes tous les deux Sagittaire, nous avons tous les deux de jeunes garçons. Donc, j’ai un excellent rapport avec elle et je suis sûr que nous serons amis pour très longtemps.

Abbott a ensuite été expulsé, donc aucun d’eux n’a gagné. Mais ils sont ensuite retournés chez eux et ont révélé qu’ils avaient commencé à sortir ensemble.

Ils ont tous deux posté des photos ensemble sur Instagram et ont révélé dans la légende qu’ils étaient amoureux. Garrett a écrit: «Nous avons essayé de le combattre, mais le destin avait son propre plan. Excité pour l’avenir. «

Garrett prétend qu’il a essayé de la fuir

Christmas Abbott participe à «Big Brother» | Sonja Flemming / CBS via Getty Images

CONNEXES: « Big Brother »: Christmas Abbott nie les rumeurs de triche après avoir révélé qu’elle sortait avec Memphis Garrett

Le nouveau couple est apparu sur le Coco Caliente podcast animé par Nicole Franzel et Victor Arroyo. Le propriétaire du restaurant a affirmé qu’il avait essayé de garder ses distances avec l’influenceur du fitness.

«Pour moi, c’était vraiment un peu comme ce genre de sentiment cosmique. Ou ce sentiment juste soulignant que j’avais qu’il y avait quelque chose de très fort et quelque chose de puissant là-bas qui allait être très difficile à ignorer », a déclaré Garrett. «Et je pense que lorsque vous ressentez ce sentiment, vous ne savez pas nécessairement ce que c’est. Mais tu sais juste que c’est quelque chose.

Il a dit qu’il avait presque dû «s’enfuir» parce qu’il était attiré par l’énergie d’Abbott. Garrett a affirmé qu’il voulait toujours être respectueux de sa petite amie à l’extérieur de la maison, alors il a gardé ses distances.

«Il y avait un aimant. J’avais l’impression que je voulais juste être proche de lui et converser [sic] et comme s’asseoir et parler », a déclaré Abbott. Elle sortait avec un homme quelques mois avant d’entrer dans la maison. Abbott voulait toujours être respectueux envers cette personne aussi.

Elle a affirmé qu’ils ne parlaient pas de ce qu’ils ressentaient l’un pour l’autre dans la maison. «Nous devions en quelque sorte pouvoir sortir de la maison, retourner chez nos partenaires précédents et comme à l’époque, nous avons réalisé que ce n’était rien d’autre que nous avions juste besoin d’être ensemble», a déclaré Abbott.

Le couple vit actuellement à des heures l’un de l’autre en Floride. Ils ont dit qu’ils travaillaient à déterminer leur avenir ensemble.