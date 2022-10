Big Brother Argentina : un participant a imité une danse mythique de Mariano Martínez

télé réalité

L’émission de téléréalité de Telefé continue d’être la plus regardée et la plus commentée de la télévision argentine sur les réseaux sociaux.

©IMDBMarianne Martinez.

Plus de six ans se sont écoulés depuis la dernière édition de Grand frère argentinqui a fini par avoir pour vainqueur Luis Fabian Galésio. Le format qui faisait fureur dans le monde s’essouffle peu à peu et chaque édition reçoit de moins en moins d’attention que les premières. Cependant, cela n’a pas empêché Viacom et Telefé pensé que c’était le moment idéal pour ramener le format, à l’ère de TIC Tac et Instagram.

Avec son ancien style de nominations et ses appels à des personnages moins controversés, Grand frère argentin sort sa dixième édition. Ce week-end, il a connu sa première élimination, Thomas Titulaire, qui était devenu l’un des plus grands représentants de la téléréalité sur les réseaux sociaux. Le participant était à la fois l’axe des mèmes et des coupures de presse qui montraient ce qui se passait dans la première semaine de la maison.

Comme nous le savons, dans la maison de Grand frère Toutes sortes de célébrations ont généralement lieu et il y a quelques jours, la première a été vue, qui est arrivée avec une petite particularité. Lors d’un des panoramiques des nombreuses caméras cachées dans la maison, il a été possible de voir comment l’un des participants dansait d’une manière très spéciale. On ne sait pas s’il l’a fait exprès ou s’il s’agissait d’une coïncidence absolue, mais ses mouvements rappelaient une danse mythique de Mariano Martínez.

Dans Twitterutilisateur @ChristiganGPanis a fait un montage où vous pouvez voir que les pas de danse d’Agustín (l’un de ceux qui étaient sur le point d’être éliminés de la maison) sont très similaires à ceux qui Mariano Martínez a fait quand il a joué le rôle principal dans Ce sont des amours, Martin Marquesicommunément appelé « Le Roi Soleil Marquesi ». Sa publication comptait plus de 100 000 reproductions et environ 11 000 aime.

+Quand aura lieu le prochain gala d’élimination dans Big Brother ?

après son départ Thomas Titulairela maison de Grand frère Vous n’aurez que quelques jours de paix. Demain avant 22h nous nous retrouverons à travers téléphoner les quatre nominés pour être hors compétition. De tous, un peut être sauvé par celui qui remporte le test de leadership et les trois autres iront au téléphone, où les téléspectateurs pourront voter pour décider qui partira le 30 octobre.

