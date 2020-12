«  Big Brother 22  »: Ian Terry a utilisé un télescope pour apprendre les nouvelles nationales à la maison du jury

Après le tournage de Big Brother 22: All-Stars enveloppé, de nombreux invités ont noté qu’ils avaient été surpris par les nouvelles nationales telles que le président Trump attrapant COVID-19. Cependant, l’ancien champion Ian Terry a déclaré dans une interview que rien ne l’avait choqué après son retour dans le monde réel, car il avait déjà appris plusieurs sujets d’actualité à l’aide d’un télescope alors qu’il était dans la salle du jury.

Ian Terry a remporté ‘Big Brother 14’

En 2012, Ian Terry, alors étudiant en génie de 21 ans, a initialement concouru sur Grand frère 14 en tant que membre de l’équipe Mike «Boogie» Malin. Après que les entraîneurs aient commencé à jouer individuellement, Ian a formé une alliance dominante, le Quack Pack, et a orchestré l’expulsion précoce de son ancien entraîneur.

Il s’est ensuite révélé une menace physique vers la fin de la saison, remportant quatre chefs de famille et deux Power of Vetos, devenant ainsi le troisième homme à remporter six compétitions.

Le natif de Louisiane est devenu le dernier HOH et a choisi l’ancien vainqueur Dan Gheesling à six à côté et affronter le jury.

Les anciens invités de Ian ont estimé à une écrasante majorité qu’il avait joué le meilleur jeu et lui ont décerné le titre et un prix en espèces de 500 000 € dans un vote de 6-1.

Ian est devenu le premier membre du jury dans ‘BB22’

Près de 10 ans plus tard, Ian est revenu pour le deuxième Toutes les étoiles saison comme l’un des deux anciens vainqueurs. Par conséquent, il a fait équipe avec l’autre champion de retour et ami de la vie réelle, BB18 gagnant Nicole Franzel, et ils ont formé le Millionaire’s Club.

Même si elle a prouvé sa loyauté principale, Nicole avait plusieurs autres alliés et elle voulait que Ian se sente en sécurité. En conséquence, elle a formé une alliance de quatre personnes avec lui et deux de ses plus proches allégeances, Dani Briones et Cody Calafiore, connu sous le nom de Four Prime.

Cependant, il s’est rapidement effondré lorsque Dani a remporté le HOH suivant et a nommé Kevin Campbell aux côtés de David Alexander. Après que ce dernier se soit sauvé avec le Disruptor Power qu’il a remporté dans le BB Basement, elle a choisi l’allié du Comité Tyler Crispen comme remplaçant.

L’outsider Da’Vonne Rogers a remporté le POV et a sauvé Kevin, forçant Dani à nommer un autre candidat. Ne voulant pas aller contre le comité, elle a fait une porte dérobée à Ian, qui est devenu le premier membre du jury.

Ian a utilisé un télescope pour apprendre les nouvelles nationales alors qu’il était dans la maison du jury

Lors du deuxième passage d’Ian dans la maison de Big Brother, plusieurs choses se sont produites dans le pays, y compris une élection présidentielle à venir et des épidémies de COVID-19.

Cependant, Ian a admis qu’il n’avait appris aucune nouvelle surprenante après son retour dans le monde réel dans un épisode de novembre du podcast The Dom & Colin. Selon le natif de Louisiane, il a trouvé un télescope dans la maison du jury et l’a utilisé pour se concentrer sur une télévision dans une maison voisine qui jouait à CNN.

Ian a expliqué qu’il avait passé des nuits à étudier l’écran de télévision et avait appris le diagnostic de COVID du président Trump, la mort de l’ancienne juge associée de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et la tentative d’enlèvement de Gretchen Whitmer, le gouverneur du Michigan.

Cependant, il a noté que les gestionnaires l’ont attrapé et ont emporté le télescope, qu’il a qualifié de «triste jour». Grand frère 23 revient l’été prochain.