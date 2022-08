Big Brother 2023 : quand est-ce que c’est, combien de temps durera-t-il et qui présente ?

L’émission de téléréalité bien-aimée et manquée depuis longtemps revient sur ITV2 et ITVX après une interruption de cinq ans. Il est sur le point d’introduire un nouveau casting « de tous les horizons » qui élira domicile dans la maison de télé-réalité la plus célèbre au monde.

La septième série en 2006 a été la première série à se dérouler sur 90 jours car elle comptait plus de 20 colocataires, tandis que la dernière série en 2018 a duré 53 jours, commençant le 15 septembre et se terminant le 5 novembre.

ITV a déclaré dans sa récente annonce que les candidats seront à la maison sous surveillance 24h / 24 et 7j / 7 pendant jusqu’à six semaines.

Dermot O’Leary, Russell Brand et le célèbre concurrent Rylan Clark et d’autres célébrités ont présenté les retombées de l’émission telles que Big Brother’s Little Brother, Big Brother’s Big Mouth et Big Brother’s Bit On The Side.