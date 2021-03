Big Bang Kamehameha! Nous mettons Gogeta SS4 à l’épreuve dans FighterZ

Gogeta SS4 est-il si puissant dans Dragon Ball FighterZ? Nous avons testé son Big Bang Kamehameha contre d’autres attaques et … SURPRISE!

Cela fait des jours que je lis sur divers sites Web que Gogeta SS4 est le personnage le plus puissant du jeu. Et tout simplement en ayant une attaque mortelle. Attention, quelque chose qu’Android 16 possède déjà depuis le début du jeu, mais continuons à dire que c’est le plus fort juste à cause d’une attaque qui prend toute la vie.

Cette attaque qui supprime toute la barre de l’adversaire est la Big Bang Kamehameha, une technique qui mélange deux des attaques les plus puissantes de Vegeta et Son Goku et a été utilisée par Gogeta Super Saiyan 4 contre Omega Shenron dans Dragon Ball GT. Il est puissant, mais il a ses clés, car pour pouvoir faire cette attaque, nous devons charger jusqu’à sept niveaux de Gogeta et également mettre le BBK en combo. Bien sûr, n’importe quel utilisateur peut le lancer de cette façon soudainement, mais nous pouvons réagir en nous couvrant ou en attaquant avec un niveau en fonction du personnage que nous portons.

C’est ce que nous vous montrons dans la vidéo de ce post. Hier, dans l’un de nos spectacles en direct, nous avons testé les avantages de Gogeta, et comme Super Baby 2, nous avons fait entrer en collision les niveaux de tous les personnages contre le Big Bang Kamehameha. La vérité est qu’il y a plusieurs personnages qui nous ont impressionnés par leur réponse et nous ont fait voir que cette attaque a ses points faibles.

Gogeta SS4 est disponible dans Dragon Ball FighterZ à partir du 10 mars tant que vous avez acheté le Season Pass (ici, ils l’appellent FighterZ Pass 3). Vous pouvez l’acheter sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Si vous prévoyez d’avoir Gogeta séparément, il ne sera disponible que le 12 mars.