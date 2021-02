Bienvenue sur Mars! La sonde Hope des EAU entre en orbite autour de la planète rouge.

Après 27 minutes épouvantables, la toute première mission interplanétaire des Émirats arabes unis (EAU) a réussi à atteindre son orbite autour Mars .

Le vaisseau spatial, surnommé Espérer , lancé le 19 juillet 2020 au sommet d’une fusée japonaise H-IIA, puis a passé sept mois à marcher jusqu’à la planète rouge. Aujourd’hui (9 février), Hope a dû allumer ses propulseurs pendant près d’une demi-heure d’affilée pour ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de la planète rouge, de 75 000 mph à 11 000 mph (121 000 km / h à 18 000 km / h). Le personnel de la mission sur le terrain ne pouvait que regarder ce qui s’était passé et espérer le mieux.

«Ce fut un voyage remarquable pour l’humanité», a déclaré la présidente de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, Sarah Al Amiri, lors des préparatifs de la manœuvre d’insertion orbitale.

Le personnel de la mission Hope célèbre la réception d’un signal confirmant que le vaisseau spatial est arrivé en orbite autour de Mars le 9 février 2020. (Crédit d’image: MBRSC / UAE Space Agency)

Avec l’insertion réussie de l’orbite de Mars, les EAU deviennent la cinquième entité à atteindre la planète rouge, rejoignant la NASA, l’Union soviétique, l’Agence spatiale européenne et l’Inde. Le succès d’aujourd’hui place également le vaisseau spatial Hope de 200 millions de dollars du bon côté de Statistiques sinistres de la mission sur Mars : Environ la moitié des vols vers la planète rouge échouent.

L’insertion de l’orbite de Mars était une étape critique qui, pour Hope, nécessitait une combustion de 27 minutes de ses six propulseurs que l’équipe de mission ne pouvait pas pratiquer précisément à l’avance. L’espoir est maintenant sur une orbite temporaire qu’il conservera pendant quelques mois alors qu’il alimente ses instruments et s’installe dans sa nouvelle maison.

Le personnel de la mission prévoit de déplacer le vaisseau spatial sur son orbite scientifique en mai. Cette orbite scientifique verra le vaisseau spatial tourner haut au-dessus de l’équateur de la planète toutes les 55 heures, une nouvelle orbite pour un vaisseau spatial Mars qui donnera à Hope une occasion unique d’étudier à grande échelle. phénomènes atmosphériques sur Mars . La mission Hope devrait durer une année martienne complète (687 jours terrestres).

Le vaisseau spatial Hope transporte trois instruments qui permettront aux scientifiques d’étudier le temps près de la surface de Mars, les connexions entre les différentes couches du atmosphère , et comment Mars perd l’atmosphère au profit de l’espace. Les scientifiques qui dirigent la mission espèrent que ces données les aideront à comprendre, par exemple, comment les tempêtes de poussière à la surface de Mars affectent les pertes atmosphériques et comment les systèmes météorologiques du monde entier sont liés les uns aux autres.

Les EAU se sont lancés dans le secteur spatial: Hope a été lancé un peu plus d’une décennie après que le premier satellite en orbite autour de la Terre, DubaiSat 1, l’ait fait. Le pays a poussé l’exploration spatiale comme un moyen de développer son savoir-faire scientifique et technologique et de tamponner son économie, qui repose en grande partie sur le pétrole.

En plus de la mission Hope, les Émirats arabes unis recrutent de nouveaux astronautes dans la foulée, prévoit de lancer un atterrisseur technologique sur la lune en 2024, et a une stratégie centenaire de la planète rouge baptisée Mars 2117 , qui intègre à la fois les priorités terrestres et les objectifs d’exploration à long terme.

L’insertion de l’orbite sur Mars de Hope était la première des trois arrivées de Red Planet ce mois-ci. Demain (10 février), la Chine Tianwen-1 la mission effectuera la même manœuvre; le rover de la mission tentera d’atterrir sur Mars en mai. Ensuite, Le rover Perseverance de la NASA tentera d’atterrir près du cratère Jezero le 18 février.

Les trois arrivées terminent une ruée vers Mars qui a commencé en juillet, lorsque les trois vaisseaux spatiaux ont été lancés pour profiter de l’alignement de Mars et de la Terre qui a rendu le voyage le plus réalisable. Visitez 45secondes.fr pour des mises à jour continues sur le trio de missions.

