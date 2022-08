Bienvenue en enfer, le satanisme au cinéma abordé depuis la féminité

Macabre 2022

Réalisé par Jimena Monteoliva, ce film argentin a été projeté à la XXIe édition de Macabro, le Festival international du film d’horreur au CDMX.

Bienvenue en enfer, film argentin réalisé par Jimena Monteoliva (Photo : Macabro)

Bien qu’on puisse penser qu’un groupe de black metal est satirisé ou caricaturé, c’est vrai aussi que c’est proche des histoires vraies de groupes comme le Norwegian Mayhem, célèbre pour avoir un réseau de satanisme, de suicide et d’homicide dans son dossier. En cas de départ de cet antécédent, il n’est pas déraisonnable de voir dans Bienvenue en enfer le personnage du Black Monk (Demián Salomón) se déroule comme il le fait lorsqu’il dirige un groupe de métal dont les autres membres communient avec ses actions.

Parmi ces actions, le rituel satanique que l’on voit comme la séquence d’introduction du film. À partir de ce prologue assez captivant, nous entrons dans une réalité sordide et dangereuse à laquelle fait face Lucía (Constanza Cardillo), une fille enceinte qui fuit justement le Moine Noir, père de l’enfant qu’elle attend. Pour se protéger, elle recourt au soutien de sa grand-mère (Marta Lubos), une vieille femme muette qui vit dans une vieille cabane située au milieu de la forêt.

La grossesse de Lucia n’est pas agréable. Au contraire, il est de tension constante. Tout comme elle vit dans la peur d’être retrouvée, elle doit faire face aux souvenirs brutaux de sa relation avec le Black Monk, principalement le féminicide d’un de ses amis aux mains des membres du gang.

Le thème du fémicide est l’un des nombreux possibles que la réalisatrice Jimena Monteoliva évoque pour s’accrocher à l’intrigue. Les nouvelles rapportent que 43 femmes ont été assassinées en un mois et Lucía risque d’ajouter à cette terrible statistique. Pour les Mexicains, la sensibilité à ce drame quotidien est inévitable. Le désir immédiat en tant que spectateur de la société civile est que Lucía soit sauvée. Mais comment? Dès le début, ils nous montrent attachés à une croix en tant que victime d’un rituel qui est sur le point d’être exécuté.

De même, il est impossible de ne pas associer ce contexte au meurtre de l’actrice Sharon Tate en 1969 par des membres de la Manson Family alors qu’elle était enceinte de huit mois et demi. Quiconque a notion de ce véritable épisode le sentira proche et latent à l’égard de Lucia. La différence est qu’elle a une chance de salut par rapport à Tate. Cependant, la question est de savoir comment.

En utilisant le temps avec des flashbacks et des situations présentes pour nous guider lentement et patiemment dans le rituel d’introduction Bienvenue en enfer, Jimena Monteoliva devra répondre à notre question avec une résolution inattendue, puissante et impressionnante. Le scénario écrit conjointement par Camilo de Cabo, Nicanor Loreti et elle est un succès sur la table pour montrer que les histoires de satanisme au cinéma sont également racontées à partir de la féminité et du matriarcat.

Par contre, le fait que la grand-mère soit muette n’est pas gratuit. Il représente le silence que pendant des siècles les hommes ont imposé aux femmes. L’explosion de sa voix, ou l’omission de son droit légitime à s’exprimer par la parole, est une peine que les prédécesseurs des nouvelles générations de femmes ont purgée. Pour rompre avec cet autre crime, et devant l’oubli de Dieu par ces êtres, une divinité démoniaque se manifeste dans sa figure féminine pour altérer l’ordre établi. Par « établi », on entend également la conception ou la connaissance que le spectateur lui-même a de l’image du diable et de ses apparitions sur grand écran. Eh bien, à propos du démon lui-même.

Il n’est pas anodin qu’à la fin du spectacle à la Cineteca Nacional, les femmes aient applaudi le film et remercié Jimena Monteoliva pour le message transmis pour justifier les femmes dans les films d’horreur avec la présence d’une divinité qui éradique l’idée que l’enfer appartient à un trône masculin. En ce sens, le titre du film devient tout à fait pertinent car, en effet, il s’agit d’un accueil à la nouvelle pègre découverte.

