Bienvenue en 2021, l’année où la spéculation passe au numérique

La simulation saute de niveau

J’ai toujours été collectionneur. Peut-être pas ce genre de collectionneur qui aime remplir ses étagères Funkos, déplier des affiches et des boîtes d’éditions spéciales (bien que j’en ai un peu), mais définitivement depuis que j’ai une notion minimale d’économie personnelle, j’ai ressenti un certain attachement au tangible; lors de l’ouverture de l’emballage des consoles avec beaucoup de soin, lors de l’achat des jeux plusieurs fois. Et en tant que collectionneur, Je pense toujours avoir été conscient du grand ennemi que représente la spéculation – non seulement pour nous, mais pour toute l’industrie, et pour sa préservation.; un danger qui, grâce aux récents problèmes de Stock avec les consoles de nouvelle génération et les incidents dans la fabrication d’œuvres très demandées mais peu proposées telles que 13 Sentinelles: Aegis Rim, est aujourd’hui sur toutes les lèvres, mais il est certainement avec nous depuis plusieurs décennies, serrant et resserrant une corde suffocante qui génère des angoisses, FOMO et des déceptions dans la même mesure – et cela, en fait, a exhorté un serveur à prendre la collecte beaucoup plus au sérieux afin de ne pas manquer d’une copie physique des œuvres qui ont laissé leur marque dessus (bonne chance si vous avez actuellement l’intention de vous procurer une copie de Chroniques Xenoblade, NieR ou Règle de rose) -. Business serieux.

Le fait que les jeux de tennis ne puissent pas continuer à être vendus dans les magasins en raison des licences de joueurs crée une situation intéressante sur les principaux sites de vente. pic.twitter.com/1pdp22YuLR – bigK (@thisisbigk) 2 janvier 2021

Et, aussi pessimiste – et même apocalyptique – que de perdre l’accès à nos jeux préférés au milieu de l’ère numérique, c’est plus une réalité qu’une possibilité. Parce qu’il devient de plus en plus inconfortable de s’emparer, par exemple, de nouveaux titres pour PS3 et pour PSVita, parce que bientôt cette option cessera d’exister, et parce que ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons privés de nos achats, ce qui nous empêche de télécharger des œuvres payantes. Pour toutes ces raisons, qui couronnent le format physique comme un bastion et le seul bastion capable de préserver le jeu vidéo (presque comme si cela existait), Il est quelque peu contradictoire de se rabattre sur la façon dont, dans une nouvelle tournure inattendue des événements dans le feuilleton dans lequel nous vivons, la spéculation s’étend maintenant au domaine numérique.. Mais cela arrive. Garçon, est-ce que ça se passe.

Le camarade Cristian, père d’Akihabara Blues, a dénoncé ces semaines via Twitter comment certaines livraisons sportives telles que Virtua Tennis 4 (2011) se trouve aujourd’hui sur les pages de vente de clés à des prix exorbitants (plus de 67 € dans le cas des travaux de SEGA). Ce n’est pas un cas isolé: il suffit de se laisser emporter par les commerçants digitaux de cette classe de sites internet pour dénicher des aventures de toutes sortes et de tous calibres (et pas forcément archaïques) à des prix de nouveauté ou plus.

Dans une large mesure, cette situation a été aggravée et accélérée par un autre des grands problèmes de l’industrie, l’impossibilité de vendre certains jeux vidéo en raison de problèmes dérivés d’accords promotionnels ou en raison de l’expiration de leurs licences, qui, apparaissant également comme l’un des grands obstacles à la rétrocompatibilité de la PS5 selon les propres mots de Sony, elle est étroitement liée à l’obsolescence et à la conservation correspondante du support. Il existe une quantité incommensurable d’œuvres, notamment liées au sport ou à la conduite, dont les accords ont expiré et qui, par conséquent, ne peuvent plus être commercialisées légalement de quelque manière que.

Par conséquent, en évitant tout débat sur le caractère illégal de ce type d’opérations, je crois que le fait qu’il y ait des spéculations sur le format numérique et que, par conséquent, des copies originales continuent de circuler sur le réseau, Bien que ce soit encore une défaite pour une industrie qui nous laisse sans accès légal à ses propres références, cela peut servir de solution si ces types de propositions sont bien préservés.. Sans DRM ou protection qui rend impossible leur stockage sur des disques durs externes ou clés USB d’accès public et de préservation respective, en configurant un chemin plus fiable, contrairement à ce que supposent d’autres routes d’accès telles que les téléchargements illégaux (qui, en fin de compte, sont toujours hébergées sur un serveur externe qui peut être désactivé ou déconnecté à tout moment ). La spéculation est toujours mauvaise, peu importe où vous regardez, mais si à un moment donné nous décidons de passer par son cerceau, peut-être devrions-nous préserver ce jeu vidéo du mieux que nous pouvons. Qui sait quand la dernière fois que nous pourrons jouer ce sera.