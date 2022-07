Bienvenue dans le futur! Aujourd’hui Super des Jetsons est né

Sorti il ​​y a 60 ans, l’un des dessins animés les plus populaires de tous les temps a été »Les Jetson », programme de hanna-barbera qui fondait son contexte sur une ville futuriste et familiale. Selon l’histoire de l’émission, aujourd’hui, dimanche 31 juillet 2022, Super Sonico, le chef de la famille Supersonic, est né, tant de fans en ont profité pour célébrer le début du »Future ».

La date de naissance du personnage emblématique a été découverte par le grand nombre de fans que compte Hanna-Barbera, le studio d’animation créé par Guillaume Hannah Oui Joseph Barbera. Après avoir trouvé le succès avec des personnages de dessins animés emblématiques comme » Tom & Jerry », » Droopy » et d’autres classiques du studio MGMIls ont créé leur propre société de production.

Le premier succès a été la comédie de l’âge de pierre »Les Flintstone », et deux ans plus tard est venu »The Jetsons, une sorte de série ‘opposée’ qui se déroule dans le futur. Le dessin animé n’a duré qu’une saison, mais en 1980, ils ont fait plus d’épisodes aboutissant à un film en 1990. Lorsque l’émission a été lancée pour la première fois en 1962, des documents publicitaires ont révélé que l’histoire se déroulait 100 ans dans le futur.

Cette période impliquerait que » The Jetsons » se déroule en 2062, mais comment les fans en sont-ils arrivés à calculer l’âge de Super Sonic ? Dans le 13ème épisode de la saison 1, intitulé « Test Pilot », il est dit que Super Sonic est en train de mourir, bien qu’il ne l’est clairement pas. Lorsque le médecin révèle qu’il est en bonne santé, il dit à Super qu’il vivra probablement jusqu’à 150 ans, ce à quoi il répond : « Il me reste 110 bonnes années », ce qui mettrait Super Sonic à 40 ans.

En tenant compte du fait qu’il a donné un âge exact, on peut conclure que Super Sonico est né en 2022. Cependant, la date précise est un peu plus difficile à déterminer, mais des sites de fans ont été épinglés le 31 juillet ou le 1er août. Aujourd’hui étant le 31 juillet 2022, cela signifie que le futur est enfin arrivé.

Tous les fans de « The Jetsons » s’attendent à voir des voitures volantes, des robots majordomes et des pilules qui peuvent être transformées en repas complets très bientôt, étant des éléments que le dessin animé classique a introduits dans ses chapitres. Si vous voulez revivre les temps anciens (ou nouveaux), vous pouvez voir la série complète »The Jetsons » à travers hbo max.