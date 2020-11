Bienvenue dans la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S. Quand une Classe S «simple» ne suffit pas

Même si l’ancien et noble modèle avec le double logo MM a été « rétrogradé » à une version plus sophistiquée de l’équipement, la vérité est que dans le nouveau Mercedes-Maybach Classe S (W223) il reste un luxe et une technologie sans limites.

Comme si la version longue de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S n’était pas assez exclusive, la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S est dans une catégorie à part en ce qui concerne les dimensions. L’empattement s’est allongé de 18 cm supplémentaires à 3,40 m, faisant de la deuxième rangée de sièges une sorte de zone isolée et exclusive avec sa propre climatisation et son filigrane recouvert de cuir.

Les sièges en cuir climatisés et multi-réglables à l’arrière ont non seulement une fonction de massage, mais peuvent également être inclinés jusqu’à 43,5 ° pour une posture détendue (beaucoup plus). Si vous devez travailler à l’arrière au lieu de rester immobile, vous pouvez placer les dossiers de siège sur des verticales presque 19 °. Si vous souhaitez étirer complètement vos pieds, vous pouvez laisser le dossier du siège du passager bouger de 23 degrés de plus.

Les entrées des deux fauteuils de luxe derrière ressemblent plus à des portails qu’à des portes et, si nécessaire, peuvent également être ouvertes et fermées électriquement, comme on le voit sur Rolls-Royce – même depuis le siège du conducteur. Comme pour le prédécesseur, une troisième vitre latérale a été ajoutée à la luxueuse Mercedes-Maybach Classe S, qui, en plus d’atteindre 5,47 m de longueur, a gagné un montant C nettement plus large.

Mercedes-Maybach, modèle de réussite

Bien que Maybach ne soit plus une marque indépendante, Mercedes semble avoir trouvé un modèle commercial très réussi pour la désignation historique, réapparaissant comme l’interprétation la plus luxueuse de la Classe S (et, plus récemment, du GLS).

Succès dû notamment à la demande vérifiée en Chine, les Mercedes-Maybach se sont vendues dans le monde à raison de 600 à 700 unités par mois en moyenne, accumulant 60 000 véhicules depuis 2015. Et succès aussi car la Mercedes-Maybach Classe S était disponible non seulement avec un 12 cylindres, mettant en valeur l’image de luxe du modèle, mais aussi avec des moteurs à six et huit cylindres à des prix nettement plus abordables.

Une stratégie qui ne changera pas avec la nouvelle génération désormais révélée. Les premières versions à arriver en Europe et en Asie seront équipées de moteurs de huit et 12 cylindres produisant respectivement 500 ch (370 kW) dans la S 580 et 612 ch (450 kW) dans la S 680. Mais cela ne s’arrêtera pas avec le V8. et V12. Plus tard, un bloc six cylindres apparaîtra en ligne et une variante hybride brancher associé à ces mêmes six cylindres. Sauf pour la future variante hybride brancher, tous les autres moteurs sont hybride doux (48 V).

Pour la première fois, la nouvelle Mercedes-Maybach S 680 est équipée de série de quatre roues motrices. Son concurrent le plus direct, la (également nouvelle) Rolls-Royce Ghost, a fait quelque chose de similaire il y a trois mois, mais la plus petite Rolls-Royce, longue de 5,5 mètres, parvient à être plus longue que la nouvelle Mercedes- Maybach Classe S, qui est la plus grande de la Classe S – et Ghost verront une version à empattement allongé ajoutée …

L’équipement de luxe de la Mercedes-Maybach Classe S impressionne

L’éclairage ambiant offre 253 LED individuelles; le réfrigérateur entre les sièges arrière peut faire varier sa température entre 1 ºC et 7 ºC pour que le champagne soit à la température parfaite; et il faut une bonne semaine avant que la peinture bicolore facultative peinte à la main ne soit terminée.

Inutile de dire que la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S peut être personnalisée au maximum. Pour la première fois, nous avons non seulement des coussins chauffants sur les appuie-tête arrière, mais également une fonction de massage supplémentaire sur les repose-jambes, avec chauffage séparé pour la nuque et les épaules.

Comme pour les Classe S Coupé et Cabriolet – qui n’auront pas de successeurs dans cette génération – les ceintures de sécurité arrière sont désormais à commande électrique. L’intérieur est encore plus silencieux grâce au système actif d’annulation du bruit de direction. Semblable aux casques à réduction de bruit, le système réduit le bruit basse fréquence à l’aide d’ondes sonores antiphasiques émanant du système audio Burmester.

Les systèmes déjà connus de la nouvelle Classe S, tels que l’essieu arrière orientable, qui réduit le rayon de braquage de près de deux mètres; ou les phares à LED, chacun avec 1,3 million de pixels et capables de projeter des informations supplémentaires sur la route qui nous attend, garantissent également la sécurité à bord et une utilisation quotidienne plus adéquate.

En cas de collision frontale sévère, l’airbag arrière peut réduire considérablement les niveaux de stress sur la tête et le cou des occupants – la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S est désormais équipée de 18 airbags.

Toujours en matière de sécurité, et comme nous l’avons vu avec la Mercedes-Benz Classe S, le châssis est capable de s’adapter à toutes les conditions, même lorsque le pire est inévitable. Par exemple, la suspension pneumatique parvient à ne soulever qu’un seul côté de la voiture lors d’une collision latérale imminente, ce qui fait que le point d’impact se produit plus bas dans la carrosserie, là où la structure est plus solide, augmentant l’espace de survie à l’intérieur.