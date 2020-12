Bienvenue au Yonkiland, le nouveau de Kidd Keo et Nikotxan

Nous avons une nouvelle série du créateur de Cálico Electrónico avec Kidd Keo. Bienvenue au Yonkiland! Avec Donramon et Perchita.

L’autre jour, j’étais sur YouTube et ils m’ont recommandé une animation où Kidd Keo est apparu. Par curiosité, voyant qu’il participe aux streams d’Ibai jouant parmi nous, et aux nombreuses vidéos de « Drakukeo » sur Tik Tok, j’ai regardé la vidéo. Tout indique que nous aurons une nouvelle série Nikotxan avec le chanteur. Vous ne savez pas qui est ce dessinateur?

Les personnes âgées sur Internet sont sûres de connaître une série intitulée Cálico Electrónico. C’était un « héros » qui parodiait tout pariodable dans une histoire où il y avait toutes sortes de personnages et sans censure. Pour vaincre le méchant en service, il visitait toujours une brocante qui l’aidait à les combattre. Les chapitres de Cálico Electrónico peuvent être consultés sur le site officiel. Ici, le serveur les a vus sur le web «ElRellano.com».

Eh bien, ce que je vais faire. Nous avons une nouvelle série et cette fois Donramon et Perchita seront avec Kidd Keo dans Welcome to Yonkiland. De quoi s’agit-il? Eh bien, ce n’est pas encore connu. La seule chose qui a été montrée est la bande-annonce du Yonkiland et le thème principal. Attention, la musique de Trap ne me convient pas, mais ce que Kidd Keo a fait avec « Ma vie » m’a semblé bon et cool. Au-dessus de la bande-annonce se trouve une animation pour montrer ce qui s’en vient.

Kidd Keo Yonkiland

Le 26 décembre, le premier chapitre sortira sur la chaîne YouTube officielle de Kidd Keo. Je vous laisse le lien au cas où vous voudriez le voir. Les deux vidéos que vous pouvez voir dans cet article sont le thème principal et la bande-annonce. L’une des choses que j’ai toujours aimées dans les animations Nikotxan, ce sont les nombreux détails. Vous devez regarder un chapitre, une bande-annonce ou quoi que ce soit plusieurs fois pour pouvoir réaliser tout ce qu’il y a. Après avoir regardé le clip vidéo de la chanson principale trois fois, j’ai remarqué que le pot de moutarde sur le stand de kebab disait « Bleach ».