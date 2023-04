Bienvenue à Eden, saison 2 : première fois sur Netflix

Netflix

Le deuxième opus de Welcome to Eden arrive sur Netflix, mais vous devez d’abord connaître son calendrier dans votre pays. Passez en revue ici quelle heure de la journée il sera !

©NetflixBienvenue dans Eden Saison 2 : Premiere Time sur Netflix.

bienvenue à l’éden C’était l’un des premiers succès de l’Espagne en 2022 sur le service de streaming Netflix, pour lequel il a mérité un renouvellement bien mérité. La deuxième saison de la série créée par Joaquín Górriz et Guillermo López sortira au catalogue cette semaine, vous devez donc être au courant de tout ce qui concerne sa première. Ensuite, nous vous indiquerons en détail leurs horaires de départ dans chaque pays.

Le premier épisode qui a séduit le public a suivi Zoa et quatre autres personnes qui ont reçu une invitation à assister à une fête sur une île secrète organisée par une marque de boissons. Là, une aventure mystérieuse commence pour eux à travers la question « Êtes-vous heureux ? » Ceux qui acceptent l’invitation commencent une aventure passionnante, réalisant que cela changera leur vie. Bien que, petit à petit, ils découvriront également que le paradis n’est pas ce qu’il semble.

+ A quelle heure sort la saison 2 de Welcome to Eden

La deuxième saison de bienvenue à l’éden sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce vendredi 21 avril. Son calendrier de lancement, par pays, est le suivant :

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 01h00

Colombie, Pérou et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil et Chili : 04h00

Espagne: 08h00

La deuxième partie du spectacle aura plus de mystère et de danger sur l’île, car la Fondation Eden accueille de nouveaux personnages et intrigues. Son synopsis officiel avance : « Avec de nouvelles menaces sur l’île et sans issue, la rébellion déclenche une intense bataille pour la liberté alors qu’Astrid réalise ses plans pour le Nouvel Eden ».

Le casting de la saison 2 de bienvenue à l’éden sera intégré par le déjà connu AMaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Carlos Soroa, Dariam Coco et Irene Dev. A eux s’ajoutent Carlos Torres, Nona Sobo et Lucia Guerrero.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?