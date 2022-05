Bienvenue à Eden saison 2 : Netflix ajoute un personnage de La Reina del Flow

Netflix

bienvenue à l’éden vient de confirmer sa deuxième saison avec un ajout : un personnage de La reine du flux. Sachez qui c’est.

©IMDB/NetflixWelcome to Eden ajoutera un acteur de La Reina del Flow

Après avoir triomphé avec des séries comme Élite, Netflix il est revenu pour miser sur des productions pour les jeunes. À tel point que, le 6 mai, il a atteint la plate-forme bienvenue à l’éden, une série de seulement huit épisodes qui a fait sensation. C’est son intrigue captivante et passionnante qui a attiré l’attention des utilisateurs qui, comme si cela ne suffisait pas, en voulaient plus.

Alors, pour continuer l’histoire, Netflix n’a pas hésité à renouveler bienvenue à l’éden pour une deuxième saison. C’était il y a quelques heures à peine lorsque le géant du streaming a confirmé que la bande aurait plus d’épisodes à venir. savoir, enfin, ce qu’il adviendra de Zoa et de sa soeur, Gaby qui dans le dernier chapitre est arrivé sur l’île. Autrement dit, la suite de cette fiction viendra avec plus d’adrénaline et de suspense.

Cependant, la réalité est que l’on ne sait pas encore grand-chose de ce qui va arriver. En fait, il n’y a toujours pas de confirmation si le tournage a commencé ou quand le nouveau lot de chapitres sera publié. Cependant, il convient de noter que Netflix vient d’annoncer que bienvenue à l’éden ajoutera un nouveau personnage bien connu des adeptes de la plateforme.

C’est l’un des personnages les plus aimés et les plus importants de La reine du flux: Charlie Flow. Ce rôle a été joué par Charles Torres, qui a acquis une renommée internationale avec son imitation de cette idole fictive de la musique urbaine. Oui! Bien qu’il semblait peu probable de revoir l’acteur donner vie à ce personnage, il a déjà été confirmé qu’il reviendra pour faire partie des nouveaux événements qui auront lieu à Eden.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon dont son personnage sera abordé, mais de Netflix, ils ont déjà laissé entendre qu’il aura une autre connexion avec Afrilux, Le rôle de Belinda. Et, l’une des spéculations qui ont le plus sonné depuis que cette nouvelle est connue, c’est que Charly Flow arrivera pour sauver Afrilux à Eden ou, encore, il est probable qu’il pourra donner un récital à la soirée d’inauguration de la nouvelle génération en y remarquant la présence de l’influenceur.

