Bienvenue à Eden : comment les acteurs se sont entendus sur le tournage de la nouvelle série Netflix

Netflix

Netflix vient d’être ajouté bienvenue à l’éden à son catalogue, une série qui a tous de jeunes protagonistes qui ont ébloui devant les caméras. Mais, comment était la relation des acteurs en dehors du plateau ? On vous dit !

©NetflixLes protagonistes de Welcome to Eden

Avec l’arrivée du mois de mai Netflix a choisi de faire de nouvelles et grandes premières. Parmi les premiers d’entre eux figure bienvenue à l’éden, la série d’origine espagnole qui a été ajoutée au catalogue de la plateforme vendredi 6 mai dernier. La fiction a une saison de huit épisodes qui a déjà captivé des milliers de fans à travers le monde grâce à son intrigue captivante et passionnante.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de bienvenue à l’éden sur netflix Il dit: « Êtes-vous heureux? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à la soirée la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme une aventure éblouissante deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis, en réalité, n’est pas ce qu’il paraît… Bienvenue à Eden”.

Sans aucun doute, comme le dit le synopsis, bienvenue à l’éden est une série dans laquelle le mystère, le drame, les réseaux sociaux et, surtout, la confiance dans les amitiés sont les principaux protagonistes. Tel est ainsi Aldo, Zoa, Charlie, Afrique et Ibon Ils devaient montrer qu’ensemble, ils sont plus forts et que personne ne peut passer outre leur relation. C’est-à-dire que c’est une amitié qui surmonte toute adversité, malgré le peu de temps dont elle dispose.

Par conséquent, de nombreux fans fascinés par le fiction originale netflix ils se demandent si, dans la vraie vie et hors plateau du géant du streaming, les acteurs s’entendent aussi bien. Et, la vérité est que la réponse est simple : oui ! Eh bien, ils l’ont eux-mêmes précisé avec le nombre de photos des coulisses qu’ils ont publiées sur leurs comptes Instagram.

des acteurs comme Albert Baró, qui donne vie à Aldo Soit Wonder Alonso, l’interprète de Saúlétaient chargés de montrer la bonne relation qui existe dans ce « Famille Eden », comme ils s’appellent eux-mêmes. D’un autre côté, Claudia Trujillo Oui Amaia Salamanque Ils ont également partagé des instantanés de tous les membres de la distribution s’amusant pendant le tournage. Avec cela, tout indique que l’excellente chimie de la série est également en dehors de celle-ci.

+ Plus de photos des coulisses de Welcome to Eden :

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂