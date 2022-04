Bienvenue à Eden : comment est le personnage de Belinda dans la série Netflix

Netflix

En quelques jours seulement bienvenue à l’éden Il sera présenté en première sur Netflix et Belinda a déjà attiré l’attention des fans dans la bande-annonce. Mais quel sera son caractère et quelle est son importance ?

©NetflixBelinda dans Bienvenue en Eden

Le contenu espagnol est quelque chose qui ne peut plus manquer dans Netflix. Les productions qui arrivent de ce pays finissent par être un succès sur la plateforme et, pour cette raison, l’entreprise n’hésite pas à continuer à parier sur elles. En fait, maintenant un nouveau arrive : bienvenue à l’éden. Ce sera le 6 mai prochain lorsque les épisodes de cette bande seront diffusés en streaming et, probablement, ils donneront beaucoup à dire.

De quoi s’agit-il bienvenue à l’éden? Eh bien, le synopsis officiel dit: « Êtes-vous heureux? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à la soirée la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme une aventure éblouissante deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis, en réalité, n’est pas ce qu’il paraît… Bienvenue à Eden”.

Une prémisse qui, sans aucun doute, a déjà séduit plus d’un spectateur et, surtout, les fans de Bélinda. En effet, le chanteur fera également partie du casting de cette série originale de Netflix. Dans bienvenue à l’édenelle donne vie à Africa, un célèbre DJ qui a déjà captivé des milliers de personnes avec juste la première de la bande-annonce. De plus, selon l’artiste elle-même, ce personnage sera à la fois intrigant et captivant.

« Elle aime la fête parce qu’elle se sent très en sécurité dans cet environnement, c’est comme son masque devant les gens», a-t-il commencé par dire Bélinda lors d’un entretien. Puis il a ajouté : « Elle aime bien paraître, être belle, se sentir en sécurité, mais derrière tout cela il y a une femme mystérieuse, qui ne veut pas qu’on entre dans ses sentiments et son cœur.”.

En d’autres termes, son personnage sera l’un des plus difficiles à rencontrer en raison de sa fermeture vis-à-vis du monde extérieur. Cependant, il convient de noter que Belinda ne sera pas seule dans bienvenue à l’édenmais partagera l’écran avec des personnalités comme Albert Baró, Begoña Vargas, Amaia Salamanca, Sergio Momo, Amaia Aberasturi et de plus.

