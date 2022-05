Bienvenue à Eden : comment est le personnage d’Albert Baró dans la nouvelle série Netflix

Netflix

Netflix vient d’enrichir son catalogue bienvenue à l’éden, une nouvelle série de fiction et de drame dans laquelle Albert Baró est l’un des protagonistes. Mais quel est son caractère ? Nous vous disons.

©NetflixAlbert Baró dans Bienvenue en Eden

Ce vendredi 6 maiNetflix ajouté à son catalogue bienvenue à l’éden, une série qui vient directement d’Espagne dans laquelle le drame, la science-fiction, l’adrénaline, le mystère et le suspense sont les principaux protagonistes. Avec une saison de seulement huit épisodes, ce strip se positionne déjà parmi les plus regardés de la plateforme et promet un bel avenir. Eh bien, son intrigue et sa qualité ont attiré l’attention de milliers d’utilisateurs.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de bienvenue à l’éden Il dit: « Êtes-vous heureux? Avec cette question Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à la soirée la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme une aventure éblouissante deviendra bientôt le voyage d’une vie. Mais le paradis, en réalité, n’est pas ce qu’il paraît… Bienvenue à Eden”.

Sans aucun doute, une prémisse qui, dès le premier instant, a attiré beaucoup d’attention de la part des téléspectateurs netflix. Mais maintenant, avec l’arrivée de la série sur la plateforme, les utilisateurs ont pu rencontrer les personnages de manière plus intime, et l’un des plus appréciés était celui de Albert Baron. L’acteur, qui Elle est connue pour son rôle de Joan Capdevila dans Merliest venu à cette nouvelle fiction pour donner vie à Aldo.

Ce personnage est l’un des plus rapides a été accepté par le public. Mais pourquoi? Eh bien, il s’avère Aldo il se transforme un peu dans le guide du groupe qui arrive sur l’île dans laquelle se déroule la série. Il remet immédiatement en question tout ce qui s’y passe et, au début, il semble être le seul à avoir le cran d’affronter tout ce qu’il n’aime pas. Sans aucun doute, une forte personnalité qui sait attirer l’attention.

Même si, à vrai dire, les pulsions de Aldo Ils l’amènent à prendre un chemin qui lui apporte de terribles conséquences. Cependant, malgré les problèmes auxquels il doit faire face en raison de sa méfiance, il aide ses compagnons à voir la réalité. Ils parviennent ainsi à suivre les traces et le parcours d’un jeune homme qui a soudainement grandi en devenant indépendant à l’âge de 15 ans et qui sait aujourd’hui faire la distinction entre le bien et le mal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂