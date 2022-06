Bienvenue à Derry: nouveaux détails de la série It pour HBO Max

HBO MAX

La préquelle Pennywise avance dans sa production avec l’approbation de Stephen King. Ce sera la fiction de Warner Bros. avec Andy Muschietti.

©IMDBIl obtient une série préquelle sur HBO Max.

La la terreur est sans aucun doute l’un des genres préférés du public. Dans ce sens, hbo max a annoncé il y a longtemps le développement d’une série inédite : une préquelle de Articlebasé sur l’histoire de Stephen King. Dans le cadre de la franchise créée avec les deux films à succès Warner Bros., la plateforme de streaming va désormais se concentrer sur l’origine de ces personnages très particuliers. Et il y a des mises à jour sur la production !

En 1990, les performances de Tim Curry car Pennywise s’est avéré exceptionnel. Mais ces dernières années, l’histoire classique du clown a été réadaptée à l’écran par Andy Muschietti. En 2017, le réalisateur argentin a sorti Ça : première partie et a repris le phénomène en 2019 avec Ça : deuxième partie. Mais ni le roman ni ses adaptations à l’écran n’ont suffisamment développé la construction du personnage principal. Désormais, ils vont le résoudre grâce à une série préquelle.

La fiction s’intitulera Bienvenue à Derry, faisant référence à la ville fictive située dans le Maine, aux États-Unis, où se déroulent certains romans et histoires de King. L’auteur n’a fait que donner son aval au projet déjà en cours. C’est que, bien que ses producteurs aient partagé la nouvelle en mars de cette année, ce n’est qu’aujourd’hui qu’il a été confirmé que HBO Max avait donné le feu vert à la série.

Shelley Meals, productrice exécutive et scénariste de Shadow and Bone, a annoncé le début du projet sur Twitter : « Premier jour dans la salle des écrivains sur Welcome to Derry ! Nous flottons ici. » Ainsi, la participation à la série commence à se confirmer : Andy Muschietti occupera cette fois le rôle de producteur exécutif et sera accompagné de sa sœur Bárbara Muschietti et de Jason Fuchs. C’est ainsi qu’ils essaieront de répéter l’équipe qui a réalisé une collecte qui a dépassé les 1 100 millions de dollars au box-office.

Il y a quelque temps, Bárbara Muschietti a assuré via Instagram : «Nous en rêvons depuis longtemps. Merci Master King pour le roman qui nous a transformé quand nous étions enfants, et merci d’être le meilleur compagnon de voyage”. Et bien que tout indique que les mêmes membres du succès de 2017 se répéteront, la vérité est qu’on ne sait toujours pas si Bill Skarsgard Il fera partie de la série HBO Max ou une version plus jeune de Pennywise sera choisie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂