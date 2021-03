Bientôt, vous trouverez des bobines Instagram parmi les conversations WhatsApp

LE Bobine d’Instagram pourrait bientôt arriver sur WhatsApp. WABetaInfo a rapporté cela dans ces heures sur la base d’informations non officielles qui, cependant, suscitent déjà des discussions. En fait, le portail fonde généralement ses déclarations sur des preuves tangibles obtenues en disséquant soigneusement les versions préliminaires de l’application de messagerie instantanée, et ce faisant, il a acquis une excellente réputation au fil des ans: pour cette raison, malgré le tweet dans lequel il a annoncé la nouvelle à venir est décidément maigre, elle cache probablement quelque chose de vrai.

Le twitter lit simplement: « WhatsApp travaille sur la possibilité de reproduire les Reels of Instagram au sein de WhatsApp, pour une future mise à jour ». En fait, le mouvement aurait sa propre signification: i Bobine ils sont le dernier et le plus récent pari du réseau social photographique, et en général du groupe Facebook qui contrôle le travail d’Instagram et de WhatsApp; aussi pour de nombreux observateurs les vidéos verticales éphémères rendues populaires par TikTok représentent l’avenir du divertissement et la consommation de contenu multimédia en ligne.

De son côté, le groupe de Mark Zuckerberg voudra peut-être profitez de l’omniprésence de WhatsApp pour mettre l’accélérateur sur la popularité des Reels; montrant ces clips dans l’application de messagerie – peut-être dans une section qui leur est dédiée similaire à celle des États-Unis – les développeurs pourraient essentiellement proposer un lien vers Instagram même aux utilisateurs qui n’utilisent pas le réseau social photographique. Une fois à l’intérieur d’Instagram, il n’est pas exclu que les nouveaux téléspectateurs ne se laissent pas emporter par le vortex hypnotique de ces vidéos et, indirectement, par elles. annonces d’où ils seront bientôt entrecoupés.

De toute façon, rien n’a encore été confirmé du groupe Facebook. Même WABetaInfo parle d’une future mise à jour, signe que le journal n’a peut-être pas encore mis la main sur le logiciel associé, s’appuyant ainsi sur d’autres sources: pour l’invasion des Instagram Reels dans WhatsApp, cela peut prendre un certain temps.

