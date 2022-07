Bientôt sur la Nintendo Switch, Oddworld : Soulstorm Optimized Edition

Oddworld : Soulstorm sortira sur Nintendo Switch, selon l’éditeur Microids, et les versions commerciales sont déjà en pré-vente.

Le jeu, appelé « Oddtimized Edition », serait « optimisé pour que Nintendo Switch tire pleinement parti des capacités uniques de la plate-forme », selon Microids, qui garantit également que le transfert inclura tous les éléments de gameplay de ses débuts sur d’autres consoles.

Les pré-commandes recevront une boîte de collection particulière qui comprend l’édition régulière Switch d’Oddworld: Soulstorm, le même boîtier de collection avec 24 emplacements de cartouches et une statue unique en argent de 9 pouces (22 cm) du personnage principal Abe, le héros Mudokon .

De plus, ils recevront un artbook de luxe de 160 pages de Pix’n Love Publications, un porte-clés unique de la société minière, trois sérigraphies et des autocollants de la tribu Old Mudokon.

Le jeu réel est, en fait, un remake du bien-aimé Playstation 1 aventure Oddworld: Abe’s Exoddus, dans laquelle notre héros Abe combat les vicieux Glukkons qui ont capturé ses compagnons Mudokons afin de les utiliser comme esclaves pour fabriquer la boisson dangereuse et sanguinaire Soulstorm Brew. Les éléments du jeu sont listés ci-dessous.

Incorporant des aspects RPG-lite et donnant aux joueurs la liberté de jouer ce qu’ils veulent, de manière agressive ou passive, pour faire évoluer le genre de plate-forme. Pour obtenir des ressources, volez à la tire des adversaires, faites des descentes dans des casiers, fouillez dans les ordures et cherchez des endroits secrets.

Vous pouvez acheter des objets qui vous permettent une plus grande liberté dans la façon dont vous choisissez d’aborder les nombreuses difficultés du jeu en échangeant des ressources aux distributeurs automatiques.

La sortie du jeu intervient après Oddworld : New ‘n’ Tasty, qui a fait ses débuts sur Switch en 2020. Dans notre évaluation, nous avons choisi de lui donner un 6/10 et avons déclaré : « Il a ses scènes de motivation ; la scène Stockyards est si brillamment remarquée qu’elle peut déclencher brièvement ce faux souvenir de « voici à quoi ressemblait l’original! » mais ce n’est pas suffisant pour compenser les déceptions qui découlent de nombreux changements radicaux.