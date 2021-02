Bientôt, nous pourrons jouer à Forza Horizon 4 sur Steam

L’un des meilleurs simulateurs de conduite de Microsoft fera le saut vers plus de plates-formes PC. Nous pouvons jouer à Forza Horizon 4 sur Steam.

Au cours des dernières années, Microsoft a pris l’habitude d’apporter ses exclusivités sur PC dès le premier jour, bien qu’elles ne soient pas toutes sorties du propre magasin de l’entreprise (qui, franchement, n’est pas très populaire auprès des joueurs). Cependant, cela ne nous a pas empêché de pouvoir jouer avec Forza Horizon 4 sur Steam.

Cependant, aux titres chanceux qui ont été vus par la plate-forme Steam beaucoup plus répandue comme Sea of ​​Thieves, Gears 5 ou Halo: The Master Chief Collection, nous pourrons bientôt ajouter le également génial Forza Horizon 4.

Playground Games a signé sa sortie à l’automne 2018, mais ceux qui la manqueront dans la journée pourront le trouver sur les domaines de Valve à partir du 9 mars avec l’extension Fortune Island, les DLC mineurs publiés à ce jour et toutes les mises à jour disponibles. dans d’autres versions.

Bien sûr, il intégrera le jeu croisé pour pouvoir jouer avec ou contre les utilisateurs de Windows 10 et Xbox.

Forza Horizon 4 nous a laissé les plus beaux paysages que l’on puisse contempler dans un jeu vidéo. La région de la Grande-Bretagne avait non seulement été magnifiquement recréée, mais elle avait également apporté une richesse de contenu et d’améliorations à l’économie, à la progression et autres. À partir d’aujourd’hui, la version Xbox a une cote métacritique de 92%.

Pour nous, 45Secondes.fr, le jeu a atteint un 10 retentissant, une note parfaite que nous avons décomposée dans sa revue correspondante.