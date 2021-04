Bientôt, nous connaîtrons le film et la série de World of Darkness

Paradox Interactive ne veut pas être laissé seul dans les jeux vidéo et cherche à faire progresser le film et la série World of Darkness.

La franchise Masquerade élargira bientôt ses horizons. Et, après avoir pénétré de nombreux médias tels que les jeux de rôle, les romans, les livres et même les jeux vidéo, il va désormais se frayer un chemin dans les mondes du cinéma et de la télévision. Bien sûr, on parle du film et du futur Série World of Darkness.

Le Hollywood Reporter affirme que Paradox Interactive prévoit de créer un «univers partagé» de la franchise, en commençant par deux productions distinctes.

Plus précisément, une série télévisée et un film. Eric Heisserer, scénariste du film nominé aux Oscars « Arrival » participera au projet. Ainsi que l’écrivain et productrice Christine Boylan, qui a travaillé sur des séries importantes telles que The Punisher, Castle ou Constantine.

Avec eux participera également la société Hivemind Entertainment. Le même qui a produit la série The Witcher et qui travaille sur un autre de Final Fantasy.

À cet égard, Heisserer s’est dit enthousiasmé par le projet car il considère que la saga était bien en avance sur son temps, que ses histoires abordaient des problèmes et des perspectives que d’autres jeux ignoraient.

Pour sa part, Boylan s’est dit fier de donner vie aux histoires de la série. Depuis que son univers s’est toujours avéré inclusif en montrant des personnages, des protagonistes et des méchants de différents genres, races ou croyances qui sont appréciés par un public diversifié.

World of Darkness est sorti en 1991 en tant que jeu de rôle sur table Vampire: The Masquerade. Mais son succès lui a permis de s’étendre avec plus de titres tels que Werewolf: The Apocalypse, Mage: The Ascension, Orpheus et Hunter: The Reckoning.