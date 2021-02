Bientôt disponible? Porsche Taycan Cross Turismo s’exhibe en vidéo

Le moment de la présentation n’étant certainement pas loin, Porsche vient de publier une autre courte vidéo de son prochain modèle 100% électrique, le Taycan Cross Turismo. Pour l’instant, toujours sous la forme d’un prototype, mais toujours prometteur de grandes réalisations.

Après un coup d’envoi 2018 au Salon de Genève, avec la présentation de la Mission E Cross Turismo, Porsche s’apprête à conclure un voyage qui donnera naissance au deuxième modèle électrique de la marque Zuffenhausen. Et cela, bien que dérivé du Taycan déjà connu et disponible dans le commerce, promet, grâce à son positionnement hors route, gagnez de nouvelles audiences pour la marque.

Cherchant à accroître les attentes, Porsche vient de publier une autre courte vidéo de Taycan Cross Turismo. Dans lequel, le responsable de la ligne de modèles Taycan, Stefan Weckbach, montre, déjà au volant d’un prototype aux finitions très proches de ce que sera la version de production, certains des détails les plus curieux, dans ce genre de… van , avec des attributs SUV.

Décrit par le constructeur lui-même comme un Cross Utility Vehicle, ou CUV, équipé, entre autres attributs, d’un mode de conduite spécifique, qui devrait lui permettre d’affronter, plus efficacement, les routes les plus irrégulières, le Taycan Cross Turismo doit également afficher une suspension ajustée à la mesure et pour garantir une plus grande distance au sol. Alors que et grâce aux lignes extérieures rappelant une fourgonnette, une amélioration substantielle de la capacité de charge est également attendue.

Porsche. Taycan Cross Turismo sera présenté dans les deux prochains mois

De plus, selon Weckbach, les sièges arrière seront également, dans ce nouveau modèle, plus spacieux, ce qui suggère, entre autres, soit un empattement plus important, soit un autre – pour mieux – accueillir les batteries.

Audi réfléchit aussi

Soit dit en passant, selon un rapport publié, toujours fin 2020, par l’allemand Auto Bild, Audi envisagera également de lancer une variante de style van de l’e-Tron GT, qui devrait même inclure une version RS.

Le concept Audi e-tron GT

Toujours selon la même publication, cette nouvelle version devrait être présentée dès 2022.

