Bien sûr, on dirait qu’Horizon Forbidden West peut avoir des montures volantes après tout

Pour de nombreux fans, l’existence d’une version PlayStation 4 a catégoriquement exclu l’existence de montures volantes dans Horizon Forbidden West – après tout, comment l’ancien matériel pourrait-il faire face à une fonctionnalité donc impressionnant? Pour être juste, nous avons eu des avions dans des jeux de dernière génération comme Far Cry 5 et Just Cause 4, donc cela ne nous a jamais semblé impossible – cela dépend simplement de savoir si Guerrilla Games veut réellement le faire.

Eh bien, selon le réalisateur Mathijs de Jonge, l’équipe est au moins au courant de la demande. « Nous sommes conscients que cette fonctionnalité est très, très élevée sur les listes de souhaits de nombreux joueurs, mais je ne peux rien confirmer ou nier à propos de [flying mounts]», a-t-il déclaré à Singapore News Live. « Je ne peux parler que de ce qu’il y a dans la démo de gameplay que nous avons montrée [during last week’s State of Play]. «

C’est une réponse suspecte à notre avis – presque comme si la fonctionnalité existe, mais Sony attend une future démo de gameplay pour la dévoiler officiellement. Cela a été fortement demandé depuis l’annonce du premier jeu, il n’est donc peut-être pas surprenant que si le mécanicien est dans le jeu, il constituerait un élément clé du calendrier marketing de la suite. De toute évidence, il n’y a pas de confirmation absolue (ou, en fait, de déni) ici – mais la façon dont la question est répondue nous fait soupçonner que Guerrilla Games a quelque chose dans sa manche.