Bien sûr, Jack Black joue Claptrap dans le film Borderlands

Dans ce qui pourrait être la partie la plus évidente du casting de films au cours des dernières 24 heures, il a été confirmé que Jack Black jouera le rôle de Claptrap dans le prochain Borderlands film. Parce que bien sûr qu’il l’est. Il rejoint Jamie Lee Curtis (Tannis), Kevin Hart (Roland) et Cate Blanchett (Lilith) en tant qu’acteurs confirmés pour l’adaptation en direct de la série de jeux vidéo à succès de Gearbox Software. Avec Tchernobyl créateur Craig Mazin écrivant le film, il semble que Jack Black fournira la voix de Claptrap alors que le personnage charismatique prend la forme de CG.

Le réalisateur Eli Roth a déclaré: « Je suis tellement excité de retrouver Jack, cette fois dans la cabine d’enregistrement. Claptrap est le personnage le plus drôle du jeu, et Jack est parfait pour l’amener sur grand écran. » Roth a déjà collaboré avec Jack Black dans La maison avec une horloge dans ses murs, tandis que le travail précédent de l’acteur inclut le redémarrage Jumanji séries. « C’est l’une des plus grandes décisions de casting que nous ayons jamais prises. Tous ceux qui ont déjà joué au jeu savent que Jack est parfait pour cette partie. Nous sommes ravis qu’il ajoutera son énergie comique et sa voix sans fin à notre film – il ‘ J’apporterai tellement de choses au film », a déclaré le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane.