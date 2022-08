Bien qu’il s’agisse d’un RPG d’action, Gotham Knights ne commence pas ses personnages comme des faibles comme c’est typique dans le genre

Au lieu de cela, au début du jeu, Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood seront tous les puissants acolytes de Batman que vous attendez, et ils découvriront chacun leurs façons particulières de devenir plus forts au fur et à mesure que le jeu progresse.

Chacun des quatre personnages commence très habilement à ce que l’équipe du projet appelle en plaisantant «les trucs de Batman», mais au fur et à mesure que vous jouez dans le jeu, leurs arbres de compétences spéciaux leur permettent de se développer en divers justiciers.

Patrick Redding, le directeur créatif de Chevaliers de Gothamnous a parlé dans le cadre de notre couverture IGN First du jeu lors de son lancement d’un mois.

Le fait que ces chevaliers, qui deviendront plus tard nos héros, soient exceptionnels dès le début du jeu était crucial pour nous. Ils ne sont pas du tout inefficaces dans leurs tentatives de lutte contre la criminalité. La vérité est qu’ils sont tous d’anciens élèves de la Batman’s School of Crime Fighting.

Ils contiennent beaucoup d’outils fondamentaux pour le mouvement, le combat, la furtivité et le grappin au début, ce qui les rend initialement assez comparables. Puis, au fur et à mesure que le jeu se poursuit, ils changent complètement pour refléter leur perception de ce à quoi devrait ressembler le chevalier noir de Gotham City.

Le réalisateur Jeff Ellenor a déclaré : « Nous ne voulions pas construire un RPG d’exploration de donjons où vous allez dans les bois, tuez six escargots et revenez avec une canne. Au final, ceux formés par Batman et d’autres individus sont assez intrigants. Ils sont incroyablement intelligents.

Ils ont beaucoup de compétences. Cependant, ils doivent encore faire leurs preuves et apprendre ce qu’il faut pour défendre Gotham City sans Batman. Ils ne partent jamais de zéro, mais ils font un développement. Les personnages sont assez puissants dès que l’on prend en main une manette.

Selon IGN USA, cela ne signifie pas que le jeu ne sera pas difficile ; il s’agit plutôt de donner au joueur l’idée que nos héros sont des personnes authentiques, pas seulement des personnages imaginaires.