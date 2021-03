Bien plus qu’une femme de chambre: comment une femme de ménage a inspiré son entreprise pendant Covid-19 pour aider les personnes dans le besoin

Crystal Scott, propriétaire de Two Maids and a Mop à Winston Salem, en Caroline du Nord, se souvient du jour où «la vie a changé pour tout le monde» il y a environ un an, au début de la pandémie. «Nous nous sommes réveillés un jour et nous ne pouvions pas aller travailler. Tout le monde avait peur », dit-elle.

En tant qu’employeur de 13 autres femmes, de nombreuses mères célibataires qui n’avaient pas d’autre revenu supplémentaire, elle sentait le poids de ses employés, et la pandémie, carrément sur ses épaules.

«Je savais que je devais les porter et essayer de survivre moi-même en même temps», dit Scott. Elle s’inquiétait de la façon dont ils nourriraient leurs familles autrement.

Ainsi, en quelques semaines à peine, son entreprise de nettoyage a pivoté, répondant aux besoins des clients qu’ils ne savaient même pas encore avoir. Son bureau d’affaires est devenu une école-maison du jour au lendemain où les employés aidaient les enfants des autres qui n’avaient nulle part où aller pendant que leurs mères travaillaient.

«Certaines personnes se débattaient. J’avais des gens à la maison qui faisaient des cours à domicile. Non seulement nous avons scolarisé les enfants des autres à la maison, mais nous les avons aidés à l’école à la maison [clients’] les enfants », dit Scott.

Elle a expliqué comment ils se sont tous réunis autour d’une table commune quel que soit leur niveau scolaire ou dont l’enfant était à qui, et «ont fait ce qu’ils devaient faire. Tout le monde apprenait en même temps. C’était une énorme opportunité pour tout le monde de voir et d’apprendre ce qu’est l’empathie. Nous étions tous ensemble.

Scott a refusé d’arrêter de payer ses employés, même lorsque certains de ses clients ont cessé de payer (mais pas tous). Son entreprise fournissait un service de ménage gratuit à certaines personnes qui n’en avaient plus les moyens et à celles qui étaient spécifiquement aux prises avec des défis liés au COVID-19. En particulier, elle se souvient d’une veuve qui avait récemment perdu son mari à cause du virus.

«Elle était avec nous depuis notre ouverture. [We were] dévastée mais a continué ses nettoyages même si elle ne pouvait pas payer, et l’appréciation était énorme. C’était mieux qu’une carte de crédit. C’était quelque chose qu’elle ne pouvait pas faire elle-même », a déclaré Scott.

Une autre famille avait une jeune fille ennuyée qui les suivait partout, essayant d’attirer l’attention pendant qu’ils essayaient de nettoyer la maison. Au lieu de la chasser pour qu’ils puissent faire leur travail, Scott et ses employés lui ont fait un caddie et l’ont laissée aider. «Il s’agit de les faire se sentir inclus.»

Certains clients fidèles ont continué à payer Scott même lorsqu’ils n’étaient pas en mesure de les accueillir chez eux pour faire le ménage. Elle dit que son attitude pendant la pandémie a porté ses fruits avec la levée des restrictions: ils n’ont perdu que quelques clients, mais environ 98% sont revenus.

« Et ils ne sont pas revenus à cause des nettoyages gratuits, mais parce que nous leur étions fidèles et maintenant ils nous sont fidèles », a ajouté Scott.

Pour Scott, qui a une formation de thérapeute, elle savait que rester occupée était son mécanisme d’adaptation.

Elle a appelé les clients juste pour vérifier leur bien-être. Elle a tendu la main et leur a livré des choses lorsque leur épicerie et leurs fournitures étaient faibles.

Ses employés, dont un ancien styliste, ont même aidé une cliente à colorer et à couper ses cheveux pendant la pandémie.

«Il ne s’agissait pas de maintenir une clientèle mais de maintenir ma propre santé mentale.»

Alexandra Frost est une journaliste indépendante et rédactrice en marketing de contenu basée à Cincinnati, spécialisée dans la santé et le bien-être, la parentalité, l’éducation et le style de vie. Elle a été publiée dans Glamour, Today’s Parent, Reader’s Digest, Parents, Women’s Health et Business Insider. Pour en savoir plus sur son travail ou pour vous connecter, consultez son site Web.