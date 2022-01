Bien-être au naturel : Nos conseils pour prendre soin de vous simplement

Avec la prise de conscience écologique de ces dernières années, le besoin d’un retour à l’essentiel ne cesse de s’imposer dans notre quotidien. Limiter ses déchets, privilégier les circuits courts et les productions locales, ou encore veiller à la composition de vos produits de beauté, sont autant de nouvelles habitudes qui vous permettent de prendre soin de vous comme de l’environnement. Un nouvel art de vivre qui contribue activement à votre bien-être et dont Ma Maison Ma Santé vous livre ici quelques conseils.

Sublimer vos cheveux sans les agresser

L’offre de shampoings sur le marché s’est largement diversifiée au fil des années pour répondre aux besoins de vos cheveux. Que ces derniers soient colorés, gras, secs ou décolorés, vous bénéficiez d’un choix varié pour laver votre chevelure. Toutefois, les nombreuses formules chimiques employées dans ce type de produits sont également agressives pour votre cuir chevelu. Si les premiers résultats sont satisfaisants, vous observez donc rapidement des cheveux fragilisés.

Afin de soigner votre chevelure et de lui redonner toute sa brillance et sa souplesse, certains ingrédients naturels vous permettent une routine adaptée et efficace. Vous pouvez ainsi utiliser du rhassoul, une argile du Maroc, pour réaliser des masques naturels qui régulent le sébum et vous permettent d’espacer davantage vos shampoings. Il vous suffit de laisser reposer 3 minutes et de rincer pour assainir votre chevelure et lui redonner une certaine vitalité.

À l’inverse, lorsque vos cheveux sont secs et ternes, il est conseillé de les hydrater en profondeur en profitant des propriétés naturelles qu’offrent les huiles végétales. Olive, ricin, argan ou avocat, vous choisissez vos essences selon vos besoins, mais aussi vos préférences. L’application s’effectue ensuite des pointes vers la racine en veillant à ouvrir les écailles de vos cheveux pour un résultat optimal. L’idéal est enfin de nouer votre chevelure et de l’enrouler dans un film plastique pour laisser reposer le temps d’une nuit. Vous pourrez rincer votre masque le lendemain matin et découvrir des cheveux brillants et soyeux en toute simplicité.

Apaiser votre peau et lui redonner tout son éclat

La peau peut s’avérer particulièrement sensible aux agressions extérieures. Qu’il s’agisse de votre exposition au soleil, de la pollution ou d’un manque de sommeil, cette dernière révèle rapidement des imperfections pour signifier de son déséquilibre. Afin de lutter efficacement contre les boutons, vous pouvez utiliser de l’huile essentielle de Tea Tree, particulièrement réputée pour son action purifiante et antibactérienne. Avec un coton imbibé, vous appliquez durant quelques minutes votre huile essentielle, de façon ciblée sur votre bouton. Ce soin est à réaliser deux fois par jour, le matin et le soir, afin de faire rapidement disparaître vos boutons et retrouver une peau lisse et équilibrée.

Durant l’été, l’ennemi principal de votre peau est le soleil. Une exposition trop longue et sans protection se traduit d’ailleurs généralement par des coups de soleil douloureux sur votre corps ou votre visage. Plante vivace aux vertus cicatrisantes exceptionnelles, l’aloe vera est alors votre meilleur allié pour réparer votre épiderme et limiter le risque de cicatrice. Selon la gravité de votre brûlure, n’hésitez pas à appliquer une couche généreuse de gel d’aloe vera pour soulager votre peau. Vous observerez des résultats dès les premières applications et profiterez d’une peau douce et apaisée.

Booster votre santé naturellement et soigner votre corps

Le bien-être au naturel est aussi une nouvelle façon d’écouter votre corps au quotidien, d’apprendre à reconnaître les premiers symptômes d’un inconfort et réagir ainsi sans plus attendre avec un ingrédient naturel et efficace. L’association du poivre et du curcuma vous permet notamment de réduire les inflammations. En ajoutant ce duo vertueux à vos recettes, vous favorisez une bonne digestion et apaisez vos rhumatismes grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires.

Par ailleurs, lors des changements de saison ou suite à une baisse d’énergie, vous pouvez également utiliser de l’extrait de pépins de pamplemousse. Cet antibiotique naturel est utilisé dans de nombreux traitements grâce à son action stimulante sur votre système immunitaire. Présenté sous forme de flacon, il vous suffit de verser 10 à 20 gouttes de cet extrait dans un verre d’eau chaque matin. Vous pouvez ainsi réaliser une cure préventive ou booster votre organisme lorsque vous avez un rhume ou une infection.

