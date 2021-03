Bien électrique. Lotus Evija aura le son du V8 monoplace F1 de 1967

Première voiture hyper sport 100% électrique de l’histoire de Lotus, il ne sera cependant pas possible que la Lotus Evija n’affichera plus une sonorité égale à ses prédicats. Au contraire, les ingénieurs de la marque britannique ont décidé «d’équiper» le modèle d’un «ronflement» identique au Cosworth DFV V8 qui équipait la Lotus Type 49 F1 de 1967!

Programmée pour le second semestre de cette année, la Lotus Evija est une pure électrique, mais que les règles de sécurité imposent qu’elle émette du bruit, notamment en ce qui concerne les vitesses plus basses, afin d’avertir les piétons de l’imminence de leur passage. Depuis, certains constructeurs choisissent déjà d’équiper les voitures de bruits artificiels, même à des vitesses plus élevées, dans ce cas, pour accentuer et rendre plus viscérale «l’expérience de conduite».

Dans le cas de Lotus et Evija, le choix du petit fabricant de sport de Norfolk, en Grande-Bretagne, est tombé sur le producteur de musique Patrick Patrikios, qui a travaillé avec de grands noms de la musique, comme Britney Spears ou Sia, voire dans plusieurs groupes sonores. effets pour le cinéma. Le choisir pour développer une série de sons pour la voiture hyper sportive électrique de la marque.

L’éternelle Lotus Type 49 avec son moteur Cosworth V8

Dans des déclarations après l’achèvement du défi, Patrikios a révélé que l’objectif était de créer «un paysage sonore pour Evija qui soit reconnaissable et distinctement Lotus». C’est pourquoi l’entreprise a décidé d’utiliser le moteur Lotus Type 49 V8 DFV comme point de départ.

« La vérité est qu’il y a une certaine pureté dans ce V8, un côté brut et une émotion qui bouge quelque chose dans l’âme », a condamné Patrikios.

Cependant, le producteur de musique a également souligné qu’Evija aura un son un peu différent de ce V8, car Patrikios a pris cette note du V8 et l’a ralenti à une fréquence très proche du bruit naturel du système de propulsion électrique du modèle.

Le producteur Patrick Patrikios avec Lotus Evija et l’historique Lotus Type 49

«J’ai ajusté les vitesses de lecture et le filtrage numérique du Type 49 pour générer un paysage sonore pour Evija. C’était un processus très organique », explique Patrick Patrikios, rappelant que« nous voulions tous quelque chose qui déclencherait un lien émotionnel entre la voiture et le conducteur. Le son est extrêmement influent lorsqu’il s’agit de créer et de former des émotions, en particulier, pour enrichir ce lien qui est une partie essentielle de l’expérience Lotus.

Le son produit par le producteur de musique sera désormais utilisé comme son pour l’extérieur, émis par Evija, ainsi que comme base pour d’autres sons produits dans la séquence de différentes fonctions, dans la voiture.

