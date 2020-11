Bien décorer est une garantie d’énergies positives

Les Chinois ont tous deux développé leur propre système d’astrologie, et ils ont également des études sur la façon dont les énergies influencent un environnement.

En ajoutant les deux connaissances, on peut associer ce qui peut être utilisé dans la décoration de la maison selon son signe chinois.

Voici quelques conseils de décoration pour chacun d’eux:

Souris

Les rats aiment les environnements occupés avec beaucoup de stimuli. Avoir une chaîne stéréo de bonne qualité pour rester toujours connecté est une bonne idée. Les objets faciles d’accès et mobiles avec des pièces ouvertes sont également très agréables aux personnes de ce signe.

Bœuf

La maison de quelqu’un du signe Buffle donne la priorité au confort. Un canapé confortable, des chaises et un lit seront le minimum nécessaire pour elle. Il a tendance à aimer les objets luxueux, mais non sans donner la priorité au confort.

tigre

Les gens de ce signe aiment les couleurs vibrantes et les décorations qui attirent le regard de loin. Parfois, ils peuvent même sembler un peu extravagants. De grands objets de décoration saisissants peuvent également être très agréables.

lapin

La maison de quelqu’un sous le signe de Coelho semble toujours être en équilibre et en harmonie. Cette personne parvient à combiner les pièces les plus différentes dans un ensemble harmonieux. Les pièces de décoration neuves peuvent également attirer son attention.

Dragon

Les gens de ce signe aiment les environnements grands et bien éclairés. Les espaces ouverts sont également très agréables. Les peintures abstraites et les décorations exotiques peuvent bien se marier avec tout cet espace.

Serpent

L’une des maisons les plus chics et luxueuses est celle du signe du Serpent. Les objets de décoration bon marché n’ont pas le goût. Des photos d’artistes célèbres et des meubles de marques bien connues sont les meilleures options pour une telle maison.

Cheval

Les cavaliers aiment les miroirs autour de la maison et mettent des photos d’elle dans différentes pièces. Les couleurs flashy plaisent également à ces personnes. Rien pour être discret. Ce qui compte, c’est d’attirer l’attention sur vous-même dans votre environnement.

Chèvre

Les indigènes du signe de Cabra aiment la praticité. Il est important que tout dans leur maison soit facile à utiliser. Elle ne se soucie pas tellement d’avoir une grande maison, du moment que c’est pratique et que tout est bien organisé et fonctionne.

Singe

Celui qui est dans ce signe aime les nouvelles et c’est pourquoi la décoration change de temps en temps. Il est donc très courant que vous ne reconnaissiez pas sa maison si vous restez longtemps sans la visiter. Les produits technologiques attirent également ces personnes.

coq

Les gens de ce signe sont prompts à décorer la maison. L’important est qu’il soit convivial et confortable, mais sans extravagance. Ils aiment les couleurs gaies et expérimentent différents tissus et textures dans la décoration.

Chien

Il aime que la maison soit prête à recevoir ses amis et sa famille. Par conséquent, le mobilier est choisi en pensant déjà à la façon de réparer la maison pour recevoir les visiteurs. Le confort est également l’un des points forts pour les personnes de ce signe.

Porc

Les gens du signe du Cochon aiment recevoir les membres de leur famille à la maison pour le déjeuner et le dîner. L’abondance et le confort doivent être les maîtres mots de cette maison. Ils n’aiment tout simplement pas laisser quoi que ce soit de salissant après le départ des visiteurs. Il est donc important d’avoir des meubles et des décorations faciles à nettoyer.