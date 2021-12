Bien choisir son salon de jardin

CONCEPT USINE - Salon De Jardin en Aluminium 6 Personnes Extensible Gris Design Ravenne - 1 Table Mécanisme Papillon - 6 Fauteuils Pliables et Inclinables - Robuste, Imperméable, Anti UV

SALON DE JARDIN EXTENSIBLE : Ravenne est un magnifique salon de jardin 6 places composé dune table en aluminium recouverte dune belle plaque de verre noire dune épaisseur de 5 mm. Elle mesure 75 cm de haut pour une longueur de 1,60 m à 2,40 cm en utilisant la rallonge dun mètre. Ses six larges fauteuils en aluminium et en toile en polyester gainé de PVC ultra résistant sont inclinables et pliables CONFORT OPTIMAL : Installez cet ensemble chez vous, et il vous sera difficile de résister à son charme. Cest un produit qui fera de votre jardin un endroit chic et envié. Le confort dassise vous assure des moments damitié dans une ambiance chaleureuse. Il sera apprécié de tous grâce à son design et cette belle couleur grise. Parfait pour s'asseoir dans la joie lorsque vous inviterez vos amis pour discuter autour dun cocktail bien choisi CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : La dimension de lassise est de 56x65.5 cm, la hauteur va de 84 à 107 cm selon linclinaison que vous choisirez. Table Ravenne matière aluminium, plus verre Longueur 160 à 240 avec rallonge largeur 100cm, Hauteur 75 cm. Plaque de verre noire, épaisseur 5 mm. Fauteuils Ravenne aluminium plus toile en polyester gainé de PVC ultra résistant, pliables et inclinables. Assise 56x65.5cm Inclinable sur 7 crans, hauteur de 84 à 107cm CONSEIL D'ENTRETIEN : Protégez vos meubles avec une housse pendant les mois d'hiver ou lorsque vous ne les utilisez pas pendant de longues périodes GARANTIE : 2 ans