Bien? Attendaient! Les fans déterrent le dieu de la guerre de Sony, la promesse d’été du PSVR

Depuis le 6 juillet, lorsque Sony a annoncé son état de jeu post-E3 centré sur Deathloop exclusif chronométré sur PlayStation 5, il a déclaré que l’émission ne contiendrait aucune mise à jour sur God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou le prochain. génération PSVR. « Restez à l’écoute tout au long de l’été », a-t-il promis, « car nous aurons bientôt plus de mises à jour. »

Avance rapide de presque deux mois et, eh bien, nous attendons toujours. Au crédit de l’organisation, nous avons eu une mise à jour sur Horizon Forbidden West pendant Gamescom 2021 – il a été retardé – et des détails de précommande seront apparemment annoncés plus tard cette semaine. Sony a organisé une présentation avec des développeurs tiers sur son nouveau casque PSVR, mais nous comprenons qu’une annonce publique n’est pas prévue avant l’année prochaine.

Ce qui laisse vraiment God of War Ragnarok, et il est peu probable que nous obtenions une mise à jour à ce sujet dans les semaines à venir. Les soi-disant initiés de l’industrie ont promis une conférence de presse toute l’année, mais cela ne s’est pas encore produit. La dernière ligne de spéculation est que quelque chose est prévu pour septembre, ce qui semble raisonnable, mais pourrait tout aussi bien aller et venir.

Actuellement, la société n’a pas annoncé une seule exclusivité PS5 propriétaire : les prochaines versions comme Gran Turismo 7 seront également lancées sur la PS4, après tout. En fait, malgré la promesse de plus de nouvelles cet été, il convient de noter que certains pays considèrent déjà le 1er septembre comme le début de l’automne. Étant donné que cet article de blog a été écrit aux États-Unis, il reste encore environ trois semaines à l’organisation.

Cependant, le traitement silencieux, pour l’instant, continue…