Biden tourne et la vague bleue couvre les États-Unis

Vendredi, le candidat démocrate Joe Biden a dépassé le président Donald Trump en Pennsylvanie. Si Biden gagne dans cet État, il dépassera les 270 voix nécessaires pour être élu président des États-Unis au Collège électoral.

Le revirement en Pennsylvanie intervient au milieu d’une série de poursuites intentées par la campagne Trump pour arrêter le comptage dans certains États et même recomptage des votes.

Selon des résultats partiels dans des États clés, en plus des calculs statistiques et démographiques sur la proportion de sondages non encore effacés, il n’est plus possible pour Trump d’atteindre 270 délégués au Collège électoral.

Le retard dans le décompte et le tour de Biden dans certains États s’explique par le vote par correspondance. Un grand nombre d’électeurs républicains se sont rendus aux urnes en personne et, par conséquent, ont fait compter les votes en premier. Les électeurs de Biden, en revanche, ont voté massivement par courrier, ce qui a retardé le décompte des voix.

Au fur et à mesure qu’ils comptaient, Biden a renversé la situation, d’abord au Michigan et au Wisconsin mercredi (4) et en Pennsylvanie ce vendredi.

L’enquête se poursuit cependant. Biden est toujours en tête au Nevada et en Arizona et est techniquement à égalité avec Trump en Géorgie. Le président dirige en Alaska et en Caroline du Nord.

Si cette tendance se confirme, le démocrate peut étendre son avantage au collège électoral. Cela affaiblirait politiquement la stratégie de Trump de contester le résultat des élections devant les tribunaux. Jeudi, des juges du Michigan, de Géorgie et de Philadelphie ont rejeté les demandes de la campagne républicaine visant à paralyser le décompte.