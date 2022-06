Biden signe une législation historique sur les armes à feu: « Si Dieu le veut, cela va sauver beaucoup de vies »

Le président Joe Biden a promulgué samedi à la Maison Blanche la législation la plus radicale visant à prévenir la violence armée en 30 ans, peu avant son départ pour l’Europe pour une série de réunions avec des dirigeants mondiaux.

Biden a qualifié la signature de la législation de « journée monumentale » et a déclaré que c’était la preuve que les démocrates et les républicains pouvaient trouver un terrain d’entente sur des questions importantes.

« Si Dieu le veut, cela va sauver beaucoup de vies », a-t-il déclaré.

Le projet de loi accorde des subventions aux États pour les lois «drapeau rouge», améliore les vérifications des antécédents pour inclure les dossiers juvéniles et comble «l’échappatoire du petit ami» en éloignant les armes des partenaires amoureux non mariés reconnus coupables d’abus. Cela nécessitera également des vérifications améliorées des antécédents des personnes âgées de 18 à 21 ans et un financement des services de santé mentale pour les jeunes.

La législation bipartite sur les armes à feu a été adoptée rapidement par le Congrès au cours du mois après qu’un homme armé a tué 19 étudiants et deux enseignants à Uvalde, au Texas. Les démocrates ont voté à l’unanimité en faveur du projet de loi avec plus de deux douzaines de républicains à la Chambre et au Sénat, dont le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky.

« Quand il semble impossible de faire quoi que ce soit à Washington, nous faisons quelque chose de conséquent », a déclaré Biden. « Si nous pouvons parvenir à un compromis sur les armes à feu, nous devrions être en mesure de parvenir à un compromis sur d’autres questions critiques, des soins de santé des anciens combattants à l’innovation américaine de pointe et bien plus encore. »

Il avait supplié les législateurs d’adopter une législation resserrant les lois sur les armes à feu à la suite des fusillades à Buffalo, New York et à Uvalde. Mais le projet de loi s’est arrêté avant son appel au Congrès d’interdire les armes d’assaut et d’exiger des vérifications des antécédents pour tous les achats d’armes à feu, qui sont tous deux largement opposés par les républicains au Congrès.

Le président Joe Biden signe la loi bipartite sur les communautés plus sûres, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 25 juin 2022. Stefani Reynolds / AFP via Getty Images

« Je sais qu’il y a encore beaucoup de travail à faire et je n’abandonnerai jamais, mais c’est une journée monumentale », a déclaré Biden. « Que Dieu nous accorde la force de faire le travail qui reste. »

Le projet de loi donne à Biden une victoire après deux coups majeurs de la Cour suprême au cours de la semaine dernière. Le tribunal a décidé vendredi d’annuler Roe v. Wade, éliminant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement. Et jeudi, il a annulé une loi de New York qui exigeait de montrer un besoin particulier d’obtenir un permis pour porter une arme de poing dissimulée en public.

« Je pense que la Cour suprême a pris des décisions terribles », a déclaré Biden lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur ces décisions.

Biden a signé la législation sur les armes à feu quelques instants avant de se rendre en Europe pour une semaine de réunions avec les dirigeants du Groupe des Sept en Allemagne et avec les dirigeants de l’OTAN en Espagne. À son retour, a-t-il dit, il prévoit d’organiser un événement à la Maison Blanche avec les législateurs qui ont aidé à faire adopter le projet de loi.

