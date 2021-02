Biden signe des ordres pour «encourager» les immigrants… et ordonner au groupe de travail de rédiger un rapport initial sur les «enfants en cage» dans les 120 jours?

Le président américain Joe Biden a signé trois décrets qui aideraient les immigrants à obtenir la citoyenneté, mais un examen des enfants migrants séparés de leur famille pourrait prendre des mois, malgré les vœux de les réunir le «premier jour».

«Je ne fais pas de nouvelle loi. J’élimine les mauvaises politiques, » Biden a déclaré mardi aux journalistes dans le bureau ovale. Sans nommer son prédécesseur Donald Trump, Biden a dit ses ordres «Étaient contre-productifs pour notre sécurité nationale, contre-productifs pour qui nous sommes en tant que pays», il ajouta. «Particulièrement dans le domaine de l’immigration.»

Dans l’ordre qui vise à «Restaurer la foi» dans le système d’immigration américain et «Renforcer l’intégration et l’inclusion des nouveaux Américains», Biden a révoqué la règle de l’administration Trump qui rendrait les immigrants inéligibles à l’aide publique. Il a également ordonné au gouvernement de réviser les règles pour devenir citoyen, en tenant compte de la naturalisation signalée de millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis.

Le gouvernement «Devrait développer des stratégies d’accueil qui favorisent l’intégration, l’inclusion et la citoyenneté, et devrait englober la pleine participation des nouveaux Américains à notre démocratie», l’ordre dit.

Une autre action exécutive crée un groupe de travail interinstitutions pour «Réunification des familles» le long de la frontière, avec un délai de 120 jours pour soumettre le rapport initial. Biden a dit que ce serait «Annuler la honte morale et nationale de l’administration précédente qui, au sens propre et non figuré, a arraché les enfants des bras de leur famille, de leur mère et de leur père, à la frontière.»

Biden a à plusieurs reprises pris pour cible la politique frontalière de Trump, insistant sur le fait que sous son propre ancien patron, l’ex-président Barack Obama, «Nous n’avons pas enfermé les gens dans des cages» – donnant apparemment photos bien diffusées illustrant exactement cela, ainsi que le grand nombre d’expulsions d’Obama, qui ont dépassé certaines années celles de Trump.

Alors que le nouveau président s’est engagé sur la piste électorale à commencer à travailler pour «Réunir ces enfants avec leurs parents» sur «Son premier jour en tant que président», Les observateurs en ligne ont fait valoir que le délai de quatre mois du groupe de travail était en contradiction avec les promesses de Biden de prendre des mesures immédiates.

«Les familles que nous représentons – qui n’ont pas vu leurs enfants depuis 3 ans – vont être si heureuses quand nous leur disons de NE PAS S’INQUIÉTER! Joe Biden a créé un groupe de travail pour examiner le problème. Revenez dans 120 jours, « a plaisanté l’avocat de l’immigration Carol Anne Donohoe.

Les familles que nous représentons – qui n’ont pas vu leurs enfants depuis 3 ans – vont être si heureuses quand nous leur disons de NE PAS S’INQUIÉTER! @Joe Biden a créé un groupe de travail pour examiner le problème. Revenez dans 120 jours. https://t.co/ZYqLhob3HW – Carol Anne Donohoe, #BringThemBack (@ cad6711) 3 février 2021

L’administration a cependant annoncé son intention de rouvrir un centre de détention fermé au Texas utilisé pour héberger des enfants migrants non accompagnés, améliorant potentiellement leurs logements mais ne les rapprochant pas de la réunification de leurs familles.

Grâce à l’administration de Biden, il n’y a plus de « gamins en cage » … maintenant ils sont dans des « installations de débordement ». Et cela fait toute la différence dans le monde https://t.co/aAXlWjLwfS – Rédactrice polie, PhD (@yruadik) 3 février 2021

Les ordres de Trump visaient à dissuader les migrants d’envoyer des enfants à travers la frontière avec des passeurs afin de les suivre à travers «Réunification», dire cela équivalait à de la traite des êtres humains.

Le troisième ordre de Biden cherche «Sûr et ordonné» traitement des demandeurs d’asile et pour traiter « causes profondes » des migrations d’Amérique centrale. Il dit que les États-Unis devraient s’attaquer au «La violence, l’instabilité et le manque d’opportunités qui obligent tant de personnes à fuir leur foyer» et utiliser ses ressources pour combattre « Cartels de la drogue et trafiquants d’êtres humains » au lieu de migrants.

