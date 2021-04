Biden qualifie le verdict de culpabilité du procès de Derek Chauvin de «  pas en avant  »

Le président Joe Biden a qualifié le verdict de culpabilité du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin de « pas en avant », mais a également déclaré que la nation devait encore tenir compte du racisme systémique dans tous les domaines, y compris la police.

Biden a déclaré que le verdict de culpabilité était « beaucoup trop rare » et « pas assez ».

Chauvin a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de meurtre et coupable d’un chef d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd à Minneapolis en mai. La vidéo de Floyd plaidant à l’aide alors que l’ancien officier Chauvin s’agenouillait sur lui pendant plus de neuf minutes a été vue dans le monde entier l’année dernière, déclenchant une vague de protestations contre la brutalité policière.

« C’était un meurtre en pleine lumière du jour et il a arraché les œillères du monde entier à voir », a-t-il dit. « Le racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation. »

Biden, dans ses commentaires les plus directs sur l’affaire et la race en Amérique, a noté les policiers qui se sont mobilisés pendant le procès pour témoigner de l’accusation dans l’affaire mais ont donné crédit aux militants qui ont protesté et à l’adolescent qui a enregistré Chauvin agenouillé sur Floyd’s. cou pendant plusieurs minutes.

Le vice-président Kamala Harris écoute le président Joe Biden prononcer une allocution sur le verdict de culpabilité de l’ancien policier Derek Chauvin à la Maison Blanche à Washington le 20 avril 2021. Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Avant de parler, le vice-président Kamala Harris a également réagi à l’affaire.

« L’Amérique a une longue histoire de racisme systémique, les Noirs américains et les hommes noirs, en particulier, ont été traités comme moins qu’humains », a déclaré Harris. «À cause des smartphones, tant d’Américains ont maintenant vu l’injustice raciale que les Noirs américains connaissent depuis des générations.»

Biden organisait une visite virtuelle d’une entreprise de batteries électriques en Caroline du Sud avant que le verdict ne soit lu au palais de justice.

Biden et Harris ont regardé le verdict avec le personnel dans la salle à manger du président. Après l’annonce, Biden s’est entretenu avec le gouverneur du Minnesota Tim Walz, un démocrate, puis Biden, Harris et la première dame ont parlé avec le jeune frère de Floyd, Philonise, du bureau ovale.

Biden et Harris ont également parlé avec la famille de Floyd au téléphone, dont les détails peuvent être entendus dans un vidéo diffusée sur Twitter par l’avocat de la famille, Ben Crump.

« Rien ne va améliorer les choses, mais au moins maintenant il y a un peu de justice », a déclaré Biden à la famille. «Tu es une famille incroyable. J’aurais aimé être là pour te mettre les bras autour de toi.

Il a ajouté: « Nous sommes tous tellement soulagés. »

« Au nom et à la mémoire de George, nous allons nous assurer que son héritage est intact, et que l’histoire se retournera sur ce moment et saura que c’est un moment d’inflexion », a déclaré Harris lors de l’appel.

La Maison Blanche a attendu que le procureur général du Minnesota Keith Ellison, la famille Floyd et Walz prennent la parole avant de faire des remarques publiques.

Avant que le verdict ne soit annoncé mardi après-midi, le président a déclaré qu’il s’était entretenu avec la famille de George Floyd par téléphone et avait déclaré qu’il «voulait savoir comment ils se débrouillaient personnellement. [and] parlé de choses personnelles.

Les responsables de la Maison Blanche s’étaient blottis mardi avant l’annonce du verdict, observant et attendant comme le reste du pays.

Biden a déclenché des réactions négatives plus tôt dans la journée lorsqu’il a déclaré: «Je prie pour que le verdict soit le bon verdict», et a ajouté. «Je pense que c’est écrasant à mon avis.»

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée à plusieurs reprises sur ces commentaires. Elle a refusé de clarifier mais a insisté sur le fait que le président n’essayait pas de préjuger de l’affaire.

En rapport

Biden, qui s’est brièvement entretenu avec des journalistes du bureau ovale, a ajouté qu’il n’aurait pas fait un tel commentaire si le jury n’avait pas été séquestré, indiquant qu’il aurait retenu ses pensées si le jury avait pensé les entendre. Les jurés ont été séquestrés après les plaidoiries de clôture lundi.

Plusieurs personnes proches de Biden ont déclaré à NBC News que ses commentaires n’étaient pas utiles aux efforts de la Maison Blanche pour apaiser les tensions à travers le pays. L’une des personnes proches du président a déclaré que cela aurait été pire s’il avait fait le commentaire avant que le jury ne soit séquestré. Un autre a déclaré que, quel que soit le moment choisi pour sa remarque, cela risquait d’être interprété comme un manque de respect envers le système judiciaire.