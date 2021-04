Biden propose un budget de 24,7 milliards de dollars à la NASA en 2022 pour soutenir l’exploration lunaire et plus

Plus de deux mois après son entrée en fonction, le président Joe Biden a offert un premier aperçu de ses priorités budgétaires et de la signes pour la NASA sont généralement prometteurs.

L’administration a dévoilé aujourd’hui (9 avril) un soi-disant « budget maigre » pour l’exercice 2022, qui commence le 1er octobre. Le budget proposé par Biden demande 24,7 milliards de dollars à la NASA, une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport à 2021. Le budget maigre ne représente que le sommet – les postes budgétaires en ligne, une pratique traditionnelle pour la première année d’une nouvelle administration présidentielle en raison de la façon dont s’alignent l’inauguration et le calendrier budgétaire du Congrès.

L’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk, a accueilli les propositions dans un déclaration de l’agence . « Cette demande de financement de 24,7 milliards de dollars démontre l’engagement de l’administration Biden envers la NASA et ses partenaires qui ont travaillé si dur cette année dans des circonstances difficiles et ont obtenu un succès sans précédent », a-t-il déclaré.

« Nous savons que cette augmentation de financement intervient à un moment où les ressources sont limitées, et nous devons au président et au peuple américain d’être de bons gestionnaires responsables de chaque dollar d’impôt investi dans la NASA », a déclaré Jurczyk. « La main-d’œuvre de la NASA et le peuple américain devraient être encouragés par ce qu’ils voient dans cette demande de financement. C’est un investissement dans notre avenir, et cela montre la confiance dans ce que cette agence a à offrir. »

le Document de 55 pages décrivant le budget maigre explique que l’administration Biden propose un financement total de 24,7 milliards de dollars pour la NASA, ce qui marquerait une augmentation de 1,5 milliard de dollars sur ce que le Congrès a alloué à l’agence pour l’exercice qui a débuté en octobre 2020.

Peut-être plus particulièrement, la nouvelle demande propose 6,9 ​​milliards de dollars pour le Programme Artemis , Le plan de la NASA visant à atterrir des humains sur la lune, qui, selon le document, représente 325 millions de dollars de plus que le programme alloué par le Congrès cette année.

Sous l’administration du président Donald Trump, l’agence travaillait au retour des astronautes sur la Lune d’ici 2024, ce qui est largement reconnu comme un calendrier ambitieux. L’administration Biden n’a pas encore annoncé si elle ralentirait les objectifs du programme.

L’une des principales préoccupations était de savoir si l’agence disposerait d’un financement suffisant pour commander un projet commercialement conçu et construit. système d’atterrissage humain pour transporter les astronautes de l’orbite lunaire à la surface. L’année dernière, l’administration Trump a demandé 3 milliards de dollars pour le système et n’a reçu que 850 millions de dollars, donc même si l’augmentation totale du programme va au système d’atterrissage, l’agence peut encore faire face à des défis avec ce segment de la mission.

Le budget maigre n’inclut aucune indication du moment où l’administration Biden veut voir une expédition de surface lunaire avec équipage, mais souligne clairement que le vol spatial humain au-delà de la Station spatiale internationale sera une priorité permanente.

« Ce financement soutient le développement de capacités pour une exploration humaine durable et de longue durée au-delà de la Terre, et éventuellement vers Mars », lit-on dans le document.

La Station spatiale internationale réclame une entrée distincte dans le document, pour plus de 3 milliards de dollars de financement pour 2022 pour « soutenir les opérations de la station spatiale, le transport de fret et d’équipage, et la recherche qui profite à l’exploration de l’espace et de la vie sur Terre ».

Visions présidentielles pour l’exploration spatiale: d’Ike à Biden

La science continue, sur Terre et au-delà

Un thème de la présidence de Biden a été la primauté de la lutte contre le changement climatique, et cet objectif est évident dans tout le budget maigre, qui revendique une augmentation de 14 milliards de dollars du budget actuel pour faire face à la crise climatique.

Au sein de la section de la NASA, le document propose 2,3 milliards de dollars pour les programmes de sciences de la Terre de l’agence, qui, selon elle, « lanceront la prochaine génération de satellites d’observation de la Terre pour étudier les questions urgentes de la science du climat ». L’administration Trump propose régulièrement de réduire le financement du programme .

D’autres activités axées sur le climat dans l’ensemble du pouvoir exécutif permettraient de développer des technologies d’énergie propre, de faciliter l’adaptation des infrastructures au changement climatique, de remédier à la vulnérabilité disproportionnée des groupes marginalisés aux effets du changement climatique, de moderniser l’infrastructure scientifique en Antarctique et de soutenir les pays en développement dans leur propre climat. travail de résilience.

Les missions scientifiques ont également obtenu un signe de tête dans le nouveau document de demande de budget. Le budget maigre ne fournit pas de chiffres pour les projets individuels, mais il mentionne spécifiquement la mise de côté de fonds discrétionnaires pour la NASA. Retour d’échantillons sur Mars mission dans le prolongement de la Rover de persévérance , qui a atterri sur Mars le 18 février. Des fonds sont également mis de côté pour poursuivre les travaux sur le projet Europa Clipper mission sur la lune glacée de Jupiter et le Mission quadricoptère libellule à Titan, la lune de Saturne.

Également mentionné par son nom est le Télescope spatial romain Nancy Grace , le prochain observatoire phare de l’agence après le télescope spatial James Webb, qui devrait être lancé plus tard cette année. Le télescope spatial romain, anciennement connu sous le nom de WFIRST, était un cible fréquente de coupes dans les demandes de budget émises par l’administration Trump, bien que le Congrès l’ait financé de manière fiable malgré tout.

Aucune mission de la NASA ne semble être à l’ordre du jour étant donné les détails limités proposés dans le document préliminaire, un écart par rapport aux quatre dernières années sous l’administration Trump.

Le nouveau document met également en évidence les augmentations du programme de recherche et développement en technologie spatiale de la NASA et de la recherche aéronautique. Après plusieurs années de élimination proposée Dans les demandes de l’administration Trump, le Bureau de l’engagement STEM de la NASA verrait cette année une augmentation de 16% du financement, ajoutant 20 millions de dollars.

Pendant ce temps, la section du budget maigre de la National Science Foundation précise le soutien continu à la construction de l’observatoire Vera C. Rubin au Chili. La section ne fait pas référence à l’observatoire Arecibo de l’agence à Porto Rico; l’établissement Un radiotélescope massif s’est effondré en décembre après une série de défaillances structurelles.

L’heure du congrès

Les membres du personnel de Biden dans l’ensemble de la branche exécutive continueront de préciser les priorités budgétaires de l’administration et de développer des entrées de postes. Dans l’intervalle, les commissions budgétaires de chaque chambre du Congrès commenceront à évaluer le budget maigre et à établir le budget discrétionnaire total.

D’autres commissions au sein de la législature se concentreront sur la manière d’attribuer ce budget total à des programmes et agences individuels. Le Congrès peut choisir d’accepter ou non les priorités de l’administration Biden; le pouvoir législatif a le pouvoir exclusif de distribuer l’argent du gouvernement fédéral.

Tout au long du processus, le gouvernement visera à finaliser un budget complet avant le 30 septembre, lorsque le financement actuel expirera. Si ce calendrier ne peut être respecté, soit le Congrès devra adopter une ou plusieurs mesures provisoires, appelées résolutions permanentes, ou l’absence de budget déclenchera la fermeture du gouvernement fédéral.

