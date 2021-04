Biden promet une augmentation des dépenses scientifiques: voici qui en bénéficiera

Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière que son administration budgétiserait plus d’argent pour la science que ce que l’Amérique a alloué au domaine pendant des décennies.

La dernière fois que le budget scientifique était aussi élevé qu’il le proposait, nous avons envoyé des astronautes sur la Lune. John Glenn gambadait sur la poussière de l’espace et Alan Shepard frappait des balles de golf extraterrestres dans le vide infini.

Avant les iPhones, avant TikTok, avant les logiciels de gestion de projet et les robots aspirateurs, les États-Unis disposaient d’un budget scientifique de plus de 2% de notre produit intérieur brut (PIB).

Il y avait une soif d’aventure et d’exploration alimentée par la vision du président John F.Kennedy de mettre les astronautes sur la lune à la fin des années 1960.

Mais la NASA n’est pas la seule organisation à bénéficier de l’augmentation des dépenses scientifiques du gouvernement américain.

Et, avec une puissance de calcul inférieure à celle de la plupart des calculatrices modernes, la NASA et son équipe de spatiaux brillants et ridiculement fous ont atteint cet objectif pour la première fois le 20 juillet 1969.

La dernière fois que l’Amérique disposait d’un budget comme celui-ci, c’était avant l’invention de la disquette, avant le Walkman, l’Apple Computer, le Rubik’s Cube, Disney World, Roe v. Wade, le code-barres et «Lassie».

Une étape majeure qui s’est produite à peu près en même temps que le budget scientifique de pointe? Les femmes ont finalement été autorisées à ouvrir leurs propres comptes bancaires.

Désormais, le président Biden veut repartir dans la stratosphère des budgets scientifiques élevés, ciblant à nouveau environ 2% comme étalon-or. Cela peut ne pas sembler beaucoup, et bien sûr, si vous comparez l’allocation à ce que le gouvernement dépense pour la défense ou les programmes sociaux, ce n’est vraiment pas beaucoup.

Mais c’est plus du double de ce que nous dépensons actuellement pour la science, ce qui représente 0,7% du PIB dérisoire.

À qui profite un financement accru de la science?

Chaque fois que le gouvernement investit dans la recherche qui produit de la science, le monde en profite pour des générations. Nous n’avons toujours pas fini d’inventer des choses basées sur des recherches sur les atterrissages sur la lune d’origine, par exemple.

Des matériaux ignifuges aux traitements des maladies en passant par les pneus, nous avons un seul investissement dans l’exploration spatiale à remercier pour d’innombrables améliorations apportées à nos vies et à notre société.

La NASA est tellement fière de tout ce dont ses efforts seuls ont été responsables qu’elle a tout un site Web dédié à vous en parler.

Outre l’exploration spatiale, il existe des tonnes d’autres domaines dans lesquels les dépenses scientifiques produisent une richesse de bien public: la défense, l’innovation du secteur privé et même les progrès médicaux.

Au début des années 70, le ministère de la Défense a lancé un programme pour animaux de compagnie qui s’est transformé en quelque chose que la plupart des gens connaissent peut-être; c’est une petite chose que nous appelons Internet.

Une étude de 2019 a révélé que le financement gouvernemental aboutissait en fait à un tiers de tous les brevets déposés aux États-Unis

Bien sûr, il y a des sceptiques dans le domaine du financement gouvernemental. Beaucoup pensent que l’argent pour la recherche devrait provenir d’autres sources. Les groupes d’intérêt privés, les organisations à but non lucratif et les groupes industriels financent souvent leurs propres recherches.

Mais cela pose des problèmes. Il y a un biais de financement bien étudié qui se produit lorsque les groupes industriels financent plus souvent des recherches qui correspondent comme par magie à leurs propres intérêts.

Pendant des décennies, les entreprises de combustibles fossiles et l’industrie du tabac ont éclairé les autorités environnementales et les défenseurs de la santé publique, poussant sous le tapis les preuves des effets néfastes de leurs produits sur la santé tout en finançant des études qui diffusent des informations contradictoires ou trompeuses.

Exxonmobil connaissait les effets de ses activités sur le changement climatique et l’environnement pendant des décennies, mais a quand même choisi de promouvoir des récits intéressés par le biais d’études autofinancées.

Le biais est inhérent à la condition humaine, mais la science est le meilleur système que nous ayons pour créer un environnement aussi objectif que possible. Il va de soi que permettre à des groupes d’intérêts spéciaux de financer leurs propres recherches ne produira pas toujours les résultats les plus irréprochables.

Le financement gouvernemental ne finance pas seulement les efforts du gouvernement. Les fonds sont souvent accordés aux universités et aux organisations à but non lucratif sous forme de subventions qui aident à couvrir des coûts qui seraient autrement de formidables obstacles pour les chercheurs.

Ces chercheurs travaillent sur tout, de la guérison des maladies à la découverte de si les moustiques aiment Skrillex (ils ne le font pas).

Le financement de la science sert en fin de compte à rendre toutes nos vies plus faciles, plus longues et plus épanouissantes.

Lorsque l’on avance l’argument selon lequel financer la science est une perte de temps et de ressources et que nous devrions nous concentrer sur des questions plus importantes plus près de chez nous, l’argument vient généralement de ceux-là mêmes qui ne sont pas intéressés à résoudre les problèmes qu’ils » re élever, de toute façon.

Parce que s’ils l’étaient, ils sauraient que des choses comme la pauvreté, la faim dans le monde, la maladie mentale, les maladies en phase terminale, le changement climatique et tous les problèmes majeurs qui affligent la race humaine pourraient être surmontés avec un peu plus d’investissement dans la science. Nous sommes déjà sur la bonne voie avec bon nombre de ces problèmes, et plus encore.

Cela va juste prendre un peu de temps et une petite part de 2% du gâteau.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.