Biden perd l’humour et dit que Trump est irresponsable

Le président élu américain Joe Biden a déclaré jeudi que la contestation par le président Donald Trump des résultats des élections du 3 novembre était « totalement irresponsable ».

Trump a ouvert une série d’actions en justice dans plusieurs États et a déclaré, sans fournir de preuves, qu’il était le vainqueur de l’élection de droit. Son gouvernement refuse de reconnaître Biden comme le gagnant et empêche son équipe de transition d’accéder aux fonds et aux espaces de travail, ainsi que l’accès de Biden à des informations confidentielles.

S’exprimant après une conférence téléphonique avec les gouverneurs des États, Biden a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le fait que le refus de Trump d’admettre la défaite électorale empêcherait un transfert de pouvoir, mais a déclaré que cela « envoie un message horrible sur qui nous sommes en tant que pays ».