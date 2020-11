Biden parle en tant qu’élu et promet un pays plus uni

Bien qu’il ne se soit pas encore déclaré successeur de Donald Trump, le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a déclaré vendredi soir, 6 ans, que la démocratie fonctionnait et qu’il régnerait pour tous les Américains, peu importe qui a voté pour lui. ou votre adversaire.

Le ton de Biden, cependant, était celui du président élu, sur la base des résultats qui ont été observés lors des urnes dans des États clés tels que la Géorgie et la Pennsylvanie, ainsi que le Colorado et le Nevada.

Dans le discours de Wilmington, Biden a minimisé la promesse de légaliser les résultats des élections promis par Trump. « » Nous n’avons pas de déclaration finale de victoire, mais les chiffres sont convaincants, nous allons gagner cette élection « , a-t-il déclaré, catégoriquement.

Biden a prédit une victoire «avec une large majorité; nous avons eu plus de 74 millions de voix », a déclaré le démocrate. « C’est plus que tout autre ticket dans l’histoire, et nos votes totaux augmentent. »

Le candidat a réitéré la demande de calme auprès des Américains et a déclaré que le décompte est lent pour que tous les votes soient comptés. Biden a également commenté la nouvelle pandémie de coronavirus et a déclaré qu’il préparait déjà un plan d’action pour son gouvernement, s’il est élu.

Biden a rappelé que les États-Unis sont le pays avec le plus de cas et de décès de Covid-19 dans le monde. Il y a plus de 9,7 millions d’infectés et 236 000 morts. Et il a promis, d’autre part, des actions pour sauver l’économie américaine florissante.