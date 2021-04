Biden impose des sanctions à la Russie et expulse des diplomates

Le gouvernement des États-Unis (USA) a annoncé jeudi (15) de nouvelles sanctions financières contre la Russie et l’expulsion de dix diplomates russes, en réponse aux récentes cyberattaques et ingérences dans l’élection présidentielle de 2020, attribuées à Moscou.

Le président Joe Biden a signé un décret qui permettra à la Russie d’être à nouveau punie afin d’avoir des «conséquences stratégiques et économiques» si Moscou «continue à intensifier ses actions de déstabilisation internationales», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

En vertu de ce décret, le département américain du Trésor a interdit aux institutions financières américaines d’acheter directement des titres de créance émis par la Russie après le 14 juin.

Le texte impose également des sanctions à six entreprises technologiques russes, accusées de soutenir les activités cybernétiques des services de renseignement de Moscou.

La décision de Biden est une réponse à la cyberattaque de 2020 attribuée à Moscou, qui a affecté des dizaines d’organisations aux États-Unis, via SolarWinds, une société de logiciels américaine dont le produit a été piraté pour rendre vulnérable ses utilisateurs, y compris plusieurs agences fédérales américaines.

Le gouvernement Joe Biden a également imposé des sanctions à 32 entités et personnes accusées d’avoir tenté, au nom du gouvernement russe, « d’influencer l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis », selon la Maison Blanche.

En partenariat avec l’Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, le gouvernement des États-Unis imposera des sanctions à huit personnes et entités « associées à l’occupation et à la répression continues en Crimée ».

Quant aux accusations de récompenses offertes par la Russie aux talibans pour avoir attaqué des soldats américains en Afghanistan, la Maison Blanche n’a jusqu’à présent pas commenté. Je viens de dire que c’est une affaire qui est traitée «par les voies diplomatique, militaire et du renseignement».

Les sanctions annoncées par la Maison Blanche interviennent à un moment particulièrement délicat des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, aggravées par les récentes déclarations du président Joe Biden qui a accusé son homologue russe, Vladimir Poutine, d’être un « meurtrier ».