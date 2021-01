Biden impose des restrictions à l’entrée des étrangers

Le président des États-Unis (USA), Joe Biden, reprendra, à partir de ce mardi (26), la restriction d’entrée dans le pays. La mesure s’applique à la majorité des citoyens qui ne sont pas américains et qui reviennent du Royaume-Uni, du Brésil, d’Irlande et d’une grande partie de l’Europe. Il étendra également l’interdiction aux passagers qui ont récemment voyagé en Afrique du Sud.

Selon le porte-parole de la Maison Blanche, la décision est d’essayer de contenir l’entrée dans le pays des nouvelles variantes du nouveau coronavirus, qui ont été détectées au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.

« Le but de ces mesures est de protéger les citoyens américains et de réduire les nouvelles variantes », a déclaré à . Anne Schuchat, responsable du Center for Disease Control.

La décision du président fait partie du plan de l’exécutif pour lutter contre la pandémie de covid-19. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la maladie, avec 25,1 millions de personnes infectées et plus de 419 000 morts.

Dans les premiers jours après son entrée en fonction, Biden a resserré les règles de port d’un masque pendant 100 jours et a déterminé une quarantaine pour toutes les personnes qui arrivent aux États-Unis par avion.

Le 18 janvier, deux jours avant de quitter la Maison Blanche, Donald Trump a décidé de ne maintenir en place que les restrictions de voyage pour les passagers en provenance de Chine et d’Iran.

Trump a annoncé que les restrictions sur l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les passagers d’une grande partie de l’Europe et du Brésil seraient levées. Cependant, Biden a déclaré qu’il révoquerait immédiatement la mesure, qui devait entrer en vigueur le 26.

Seuls les ressortissants, les membres de leur famille immédiate, les titulaires de la carte verte avec la résidence permanente ou les visas diplomatiques, militaires ou gouvernementaux peuvent entrer librement aux États-Unis.

Dès demain, pour entrer aux États-Unis, il sera nécessaire de soumettre un test PCR négatif, réalisé dans les 72 heures avant l’arrivée dans le pays, une mesure similaire à celle appliquée dans plus de 100 pays dans le monde.

De plus, il est recommandé que les passagers soient mis en quarantaine pendant une semaine après leur arrivée et retestés après cinq ou sept jours.