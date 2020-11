Biden énumère les priorités et Trump insiste sur la fraude

La liste gagnante de l’élection aux États-Unis, formée par le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris, a lancé aujourd’hui (8) la plateforme en ligne pour la transition présidentielle et répertorié la pandémie, la crise économique, la clameur justice raciale et changement climatique.

«Nous nous préparons à diriger le premier jour, en veillant à ce que l’administration Biden-Harris soit en mesure de relever les défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés: protéger et préserver la santé de notre nation, renouveler nos chances de réussir, faire progresser l’égalité raciale et face à la crise climatique », a publié le profil officiel de la transition sur Internet, dont le message a été republié par le président élu Joe Biden sur Twitter.

Le profil officiel a ajouté que le gouvernement démocrate devra faire face à une tâche sans précédent dans l’histoire américaine et que la préparation pour y faire face « sera guidée par des experts, par la science et avec du caractère ».

En ce qui concerne la pandémie, les démocrates s’engagent, entre autres promesses, à être guidés par la science, à consulter les professionnels de la santé publique pour les décisions de santé publique, à promouvoir la confiance et la transparence et à garantir que chaque Américain a régulièrement accès à des tests de santé fiables. Covid19.

. a également rapporté que Biden a annoncé la création d’un groupe de travail de 12 membres pour lutter contre la pandémie, qui a déjà causé plus de 230000 décès aux États-Unis. Le groupe sera confronté à la tâche de planifier les actions que le gouvernement Biden entreprendra à partir du 20 janvier 2021, date prévue pour l’inauguration.

Première femme et première femme noire élue à la vice-présidence des États-Unis, Kamala Harris a utilisé Twitter ce dimanche pour renforcer les déclarations de son discours d’hier soir, dans lequel elle a rendu hommage à sa mère et aux «générations de femmes noires qui sont venues avant lui et croyait profondément qu’un tel moment était possible aux États-Unis ». « J’espère que chaque petite fille qui regarde ce soir verra que c’est un pays de possibilités », a répété le démocrate.

Le président, Donald Trump, a de nouveau porté des accusations de fraude contre l’élection sur le réseau social, ce qui a signalé aux utilisateurs que les allégations n’étaient pas fondées.

Le candidat à la réélection a déclaré qu’il y avait des problèmes pour authentifier les votes exprimés par correspondance, qui a décidé l’élection dans des États clés pour sa défaite, comme la Pennsylvanie. Twitter a étiqueté les messages avec un lien expliquant que le vote par courrier est légal et sûr aux États-Unis, en particulier au milieu de la pandémie.

Le vice-président américain Mike Pence, également candidat à la réélection, ne s’est pas exprimé sur Twitter.